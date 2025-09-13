Ο Τραμπ εναντίον της Δημοκρατίας: Ετοιμάζει εθνοφρουρά και για Λουιζιάνα - Μέμφις

Απειλεί με στρατιωτικοποίηση με προκάλυμμα την εγκληματικότητα • Η αντιδημοκρατική πορεία από τα πανεπιστήμια και τις διαδηλώσεις για τη Γάζα μέχρι τις απελάσεις μεταναστών και την αποστολή στρατού όπου θέλει ο πρόεδρος.

Ενώ η αμερικανική κοινωνία ασχολείται με τις εξελίξεις γύρω από τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ και οι αναλύσεις σε μεγάλα μέσα της χώρας κάνουν λόγο για συνθήκες πόλωσης, έκρηξη πολιτικής βίας και ανησυχία περί αιματηρής κλιμάκωσης, η διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ διολισθαίνει καθημερινά προς τον αυταρχισμό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εξάλλου, και στο κομβικό ζήτημα των ημερών, τη δολοφονία Κερκ, εμφανίστηκε παντελώς ανερμάτιστος, σπεύδοντας κατευθείαν να κατηγορήσει τη «ριζοσπαστική Αριστερά» για την επίθεση και δίνοντας «γραμμή» σε όλους τους MAGες ανά την υφήλιο, ακόμη και στη χώρα μας.

Εθνοφρουρά όπου θέλει ο πρόεδρος

Όμως πέρα από αυτό, πέρα από την χαοτική εξωτερική πολιτική, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμμαχοί του δείχνουν να έχουν ιδιαίτερα αυταρχικές διαθέσεις για το εσωτερικό της χώρας.

Μετά την πρωτοφανή απόφαση να θέσει την πρωτεύουσα Ουάσινγκτον υπό στρατιωτική κατοχή και πρόσχημα έωλα στοιχεία για την εγκληματικότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βάλει στο στόχαστρο και άλλες περιοχές των ΗΠΑ, συνήθως υπό τη διακυβέρνηση των Δημοκρατικών.

Σήμερα, γίνεται γνωστό ότι ο Τραμπ έχει σχέδιο για ανάπτυξη 1.000 στρατιωτών της Εθνοφρουράς στη Λουιζιάνα, πολιτεία με Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη, ο οποίος όμως στηρίζει τις ενέργειες αυτές.

Δημοσίευμα της Washington Post επικαλείται έγγραφα του Πενταγώνου σύμφωνα με τα οποία οι στρατιώτες θα κατευθυνθούν σε αστικά κέντρα της συγκεκριμένης πολιτείας.

Το επιχείρημα είναι το ίδιο, η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά βίαιης εγκληματικότητας έχουν μειωθεί σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ.

Οι επιχειρήσεις καταστολής που έχει διατάξει σε πολλές πόλεις οι οποίες διοικούνται από τους Δημοκρατικούς έχουν πυροδοτήσει διαμαρτυρίες, μεταξύ των οποίων μία διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν το περασμένο Σαββατοκύριακο πολλές χιλιάδες άνθρωποι στην Ουάσινγκτον.

Η πρόταση προβλέπει ότι ο στρατός θα συμμετέχει σε επιχειρήσεις επιβολής της τάξης σε πόλεις όπως η Νέα Ορλεάνη (με Δημοκρατική δήμαρχο) και το Μπατόν Ρουζ, σύμφωνα με την Washington Post.

Σύμφωνα με τα σχέδια του Πενταγώνου, η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς θα διαρκέσει ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αν και δεν αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη της επιχείρησης.

Όπως διευκρινίζεται στα έγγραφα, το Πεντάγωνο εξετάζει πρόταση βάση της οποίας μέλη της Εθνοφρουράς θα ενεργούν επικουρικά στις δυνάμεις επιβολής της τάξης σε γειτονιές με υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας. Επίσης θα συμβάλλουν στις επιχειρήσεις πάταξης της διακίνησης ναρκωτικών και θα προσφέρουν «επιμελητειακή υποστήριξη» στις τοπικές αρχές.

Η πρόταση, που βασίζεται σε αίτημα του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι δεν έχει εγκριθεί ακόμη από ομοσπονδιακούς ή πολιτειακούς αξιωματούχους, επεσήμανε η αμερικανική εφημερίδα.

Χθες, ήταν η σειρά του Μέμφις να δεχθεί τις απειλές του προέδρου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να στρέφεται ανοιχτά κατά του Δημοκρατικού δημάρχου και να προαναγγέλλει και εκεί επιχειρήσεις της Εθνοφρουράς.

«Θα πάμε στο Μέμφις. Το Μέμφις έχει πολλά προβλήματα. Ο δήμαρχος είναι ευχαριστημένος είναι ένας Δημοκρατικός δήμαρχος. Θα το διευθετήσουμε αυτό όπως κάναμε στην Ουάσινγκτον», δήλωσε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο συνέντευξης στο Fox News, για να προσθέσει «θα καταλάβουν γιατί αποκαλούμε το Πεντάγωνο υπουργείο πολέμου».

Ανάλογες ήταν και οι απειλές που είχε εκτοξεύσει κατά της πόλης του Σικάγο όταν με μια τρομακτική παράφραση του αντιπολεμικού έπους του Φράνσις Φορντ Κόπολα «Αποκάλυψη Τώρα», παρουσίασε τον εαυτό του σαν τον χαρακτήρα Bill Kilgore, που υποδύεται ο Ρόμπερτ Ντιβάλ, για να δηλώσει «μου αρέσει η μυρωδιά των απελάσεων το πρωί. Το Σικάγο θα καταλάβει γιατί αποκαλούμε το Πεντάγωνο υπουργείο Πολέμου»

Πρώτα ήταν τα πανεπιστήμια, μετά οι μετανάστες

Ο χορός των αντισυνταγματικών, αντιδημοκρατικών ενεργειών του Ντόναλντ Τραμπ δεν περιορίζεται μόνο στην Εθνοφρουρά. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε την αρχή με επίθεση στα κινήματα εντός των πανεπιστημίων, χρησιμοποιώντας ως «φύλλο συκής» τις αιτιάσεις περί αντισημιτισμού πίσω από τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες. Δεν δίστασε να απειλήσει με απέλαση ξένους φοιτητές, ενώ επιτέθηκε ευθέως σε εμβληματικά ιδρύματα, όπως το Χάρβαρντ και το Κολούμπια.

Συνέχισε, μάλιστα, την αυταρχική πολιτική προσφέροντας άφθονο ρατσισμό και «πατριωτισμό» στους υποστηρικτές του με τις μεγάλες κινητοποιήσεις της μονάδας ICE κατά των μεταναστών, βάζοντας στο στόχαστρο εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Που θα σταματήσει ο κατήφορος;

Κοινώς, το νέο μείγμα τις πολιτικής του τραμπισμού περιλαμβάνει άφθονο μίσος, ιαχές βασισμένες σε fake news, διώξεις, φυλακίσεις ακόμη και απελάσεις ανθρώπων με αφορμή την καταγωγή τους, το χρώμα του δέρματος, τις πολιτικές τους απόψεις και, κυρίως, την διαθεσιμότητά τους να πάνε κόντρα στις αποφάσεις του MAGA Ντόναλντ Τραμπ.