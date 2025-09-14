Στήνουν αφήγημα για ακροδεξιό «νέο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ»

Με τη βαριά ιστορία των πολιτικών κινημάτων στην Αμερική, τους εργατικούς, κοινωνικούς και φυλετικούς αγώνες δεκαετιών, δοκιμάζει να αναμετρηθεί το υπερσυντηρητικό κατεστημένο γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ, εργαλειοποιώντας τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Παράλληλα το FBI ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον ως δράστη της εντυπωσιακής δολοφονίας, με μια βολή από απόσταση 130 μέτρων, σε περίβολο πανεπιστημίου της Πολιτείας Γιούτα, κοντά στο Σολτ Λέικ Σίτι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσπευσε να ευχηθεί -πριν ξεκινήσουν οι ανακρίσεις- ο συλληφθείς «να τιμωρηθεί με τη θανατική ποινή».

«Προτείνω να ανεγερθεί στην Ουάσινγκτον ένα άγαλμα του Τσάρλι Κερκ» γράφει η Ρεπουμπλικανή βουλεύτρια Αννα Πολίνα Λούνα σε επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον. Με την 36χρονη Λούνα έσπευσε να συμφωνήσει ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Αντριου Κλάιντ ρωτώντας με νόημα: «Μα, έχουμε άγαλμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στην Ουάσινγκτον, δεν έχουμε;». Η αλήθεια είναι ότι άγαλμα του δολοφονηθέντος το 1968 δρος Κινγκ δεν υπάρχει στην αμερικανική πρωτεύουσα, υπάρχει μία προτομή του.

Οσο για τον Κερκ, μάλλον δεν θα κολακευόταν από τη σύγκριση. «Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ήταν αφόρητος! Εχω μια πολύ πολύ ριζοσπαστική άποψη για αυτό το θέμα αλλά μπορώ να την υπερασπιστώ. Κάναμε τεράστιο λάθος που ψηφίσαμε τον Νόμο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Civil Rights Act) στη δεκαετία του ’60» είχε πει το 2023 σε μία από τις δημόσιες ομιλίες/συζητήσεις με φοιτητές που τον έκαναν διάσημο.

Αγιοποίηση από Τζέι Ντι Βανς

Την πολιτική αγιοποίηση του 31χρονου Κερκ ανέλαβε από την πρώτη στιγμή κατεξοχήν ο Τζέι Ντι Βανς.

«Ενα μεγάλο μέρος της επιτυχίας μας σε αυτήν την κυβέρνηση οφείλεται άμεσα στην ικανότητα του Τσάρλι να οργανώνει εκδηλώσεις και να συγκεντρώνει πλήθη. Οχι απλώς μας βοήθησε να κερδίσουμε τις προεδρικές εκλογές το 2024, αλλά μας βοήθησε και να στελεχώσουμε ολόκληρη την κυβέρνηση» δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Βανς διέθεσε μάλιστα το δημόσιο αντιπροεδρικό αεροπλάνο (Air Force Two) για να μεταφερθεί, παρουσία του, η σορός του δολοφονηθέντος από τη Γιούτα στην πόλη Φίνιξ της Αριζόνα. Εκεί είναι η έδρα της πολιτικής οργάνωσης Turning Point USΑ, αν και ο Κερκ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σικάγο.

Ο Τραμπ από προχθές έχει ανακοινώσει ότι θα του απονείμει μετά θάνατον το Μετάλλιο της Ελευθερίας, την ύψιστη διάκριση που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ιδιώτη, ενώ τον χαρακτήρισε «γίγαντα της γενιάς του» και «υπέρμαχο της ελευθερίας».

Ολα αυτά με δεδομένο ότι ο λαϊκιστής Τσάρλι Κερκ ήταν μια ισχυρή φωνή μισαλλοδοξίας, ένας ακαταπόνητος ρήτορας της διαδικτυακής εποχής, ο οποίος είχε στήσει πυρήνες συντηρητικών φοιτητών σε 850 κολέγια και πανεπιστήμια από τη Νέα Υόρκη ώς το Λος Αντζελες.

Εχτιζε τη ρητορική με κλασικά υλικά: ομοφοβία, ρατσισμό, ευαγγελική θρησκοληψία, οπλοκατοχή, μίσος για το «σπάταλο» κράτος, λατρεία για το Ισραήλ, δαιμονοποίηση της woke ατζέντας, ποινικοποίηση του αριστερού ακτιβισμού κ.λπ.

Εξοργίστηκε και έγραψε μηνύματα σε σφαίρες

Αν και πολλοί έσπευσαν, εύλογα, να μιλήσουν για πολιτική δολοφονία, επισήμως μέχρι αργά χθες (ώρα Ελλάδος) τα κίνητρα του Τάιλερ Ρόμπινσον δεν είχαν διευκρινιστεί.

Λίγα στοιχεία είχαν γίνει γνωστά και για την οικογενειακή και προσωπική κατάστασή του, όπως ότι πριν από λίγες μέρες είχε εκφράσει δημοσίως την οργή του για την επικείμενη εκδήλωση του Κερκ, καθώς και ότι «ο πατέρας του συνεργάστηκε για τον εντοπισμό του».

Κάτοικος της Γιούτα, ο Ρόμπινσον κατέφυγε, κατά πληροφορίες που διέρρευσαν, σε φιλικό του σπίτι μετά τη δολοφονία. Εκεί είτε άφησε σοβαρά υπονοούμενα είτε ομολόγησε την πράξη του.

Τρία συνθήματα πολιτικής χροιάς βρέθηκαν χαραγμένα σε ισάριθμους κάλυκες σφαιρών τις οποίες δεν χρησιμοποίησε. «Hey fascist! Catch!» («Εϊ φασίστα, πιάσ’ το!» ), «Ο bella ciao, bella ciao» και «Ιf you read this you are gay lmao» («Αν διαβάζεις αυτό είσαι γκέι, και γελάω!»).

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν εντυπωσιακή. Ο νεαρός συνελήφθη σε μόλις 33 ώρες και εκατοντάδες πράκτορες, αναλυτές δεδομένων, αστυνομικοί και υπάλληλοι υπηρεσιών έμειναν ξάγρυπνοι ή με ελάχιστο ύπνο. Ο όγκος των προς διερεύνηση πληροφοριών ήταν τεράστιος. Μόνο οι καταγγελίες ιδιωτών ήταν 11.000 και, όπως εξήγησε ο επικεφαλής του FBI και εκλεκτός του Τραμπ, Κας Πατέλ, εξετάστηκαν όλες.