Τα φυτικά μπέργκερ φαίνεται πως έχασαν τη μάχη στις ΗΠΑ

Κατακόρυφη πτώση πωλήσεων παρουσιάζουν οι εταιρείες παραγωγής φυτικών υποκατάστατων στις ΗΠΑ • Ο ρόλος του Τραμπ και των λόμπι στον στιγματισμό των χορτοφαγικών προϊόντων.

Τα φυτικά μπέργκερ υποτίθεται ότι θα βοηθούσαν τις ΗΠΑ να περιορίσουν την περιβαλλοντικά καταστροφική που δημιουργεί η υπέρογκη κατανάλωση κρέατος. Όμως οι πωλήσεις τους έχουν καταρρεύσει και ένα νέο «κύμα» κατανάλωσης των παραδοσιακών μπέργκερ, με τις ευλογίες του Τραμπ, έχει αναδυθεί, με αποτέλεσμα τα χορτοφαγικά μπέργκερ να χάσουν τη μάχη, σχολιάζει ο Guardian.

Το 2025 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον κλάδο του φυτικού κρέατος, με εταιρείες όπως η Beyond Meat και η Impossible Foods να καταγράφουν πτώση 17% στις πωλήσεις καταψυγμένων προϊόντων. Το 2024 είχαν ήδη μειωθεί κατά 7%, και η τάση συνεχίζεται: οι Αμερικανοί αγόρασαν 75 εκατομμύρια λιγότερες μονάδες φυτικού κρέατος σε σχέση με το 2022.

Παρά τις ελπίδες ότι τα μπέργκερ, τα λουκάνικα και το κοτόπουλο από σόγια, αρακά και φασόλια θα περιόριζαν την αγάπη των Αμερικανών για τα σφαγμένα ζώα – και θα μείωναν την αποψίλωση δασών, τη ρύπανση του νερού και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου – τα φυτικά υποκατάστατα παραμένουν μόλις στο 1% της αγοράς κρέατος των ΗΠΑ.

Αντίθετα, η στροφή υπέρ του κρέατος έχει σαρώσει τις ΗΠΑ, υποκινούμενη από λομπίστες της βιομηχανίας και influencers που προωθούν τη δίαιτα «του καθαρού κρέατος» και απορρίπτουν τα φυτικά προϊόντα ως «υπερβολικά επεξεργασμένα». Σύμφωνα με τον κλάδο του κρέατος, από το 2020 έχει μειωθεί κατά 20% ο αριθμός των Αμερικανών που προσπαθούν να μειώσουν την κατανάλωση κρέατος.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αγκαλιάσει αυτό το ρεύμα μέσω του σλόγκαν «Make America Healthy Again».

Ο Paul Saladino, γνωστός υποστηρικτής της δίαιτας με βάση το κρέας, αποκάλεσε τα φυτικά μπέργκερ «σκουπίδια» και έφερε ένα smoothie από κρέας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο. Ο υπουργός Υγείας Robert F. Kennedy Jr. ήπιε μαζί του μια δόση ωμού γάλακτος, λέγοντας: «Τρώω πολύ πρωτεΐνη».

Ο Ethan Brown, CEO της Beyond Meat, παραδέχεται: «Δεν είναι η στιγμή μας, θα ήταν τρέλα να πιστεύεις το αντίθετο». Η εταιρεία του είχε κάποτε αξία 10 δισ. δολαρίων, αλλά έχει δει τη μετοχή της να πέφτει κατά 97%.

Ο Brown κατηγορεί τη βιομηχανία κρέατος ότι «έκανε εξαιρετική δουλειά στο να πείσει τους καταναλωτές ότι υπάρχει κάτι προβληματικό με τα φυτικά προϊόντα».

Για να ανταποκριθεί στη νέα τάση, η Beyond αφαίρεσε τη λέξη «Meat» από το όνομά της, παρουσίασε νέα προϊόντα βασισμένα σε φάβα, απέλυσε προσωπικ, ενώ κυκλοφορούν φήμες περί καθυστερήσεων καταβολής της μισθοδοσίας.

Από την άλλη, η Impossible προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί με το κρέας, αντί να το αντιπαρατεθεί, και σκέφτεται ακόμη και να κυκλοφορήσει υβριδικό μπέργκερ (φυτικό + κρέας).

Το σλόγκαν της ιστοσελίδας της: «Δεν είμαστε εδώ για να κερδίσουμε τους σαλατοφάγους – είμαστε για τους λάτρεις του κρέατος».

Παράλληλα, η αρνητική εικόνα για τα φυτικά προϊόντα ως «ανθυγιεινά» έχει εδραιωθεί, αν και παραπλανητικά: έρευνες δείχνουν ότι τα φυτικά προϊόντα έχουν λιγότερα κορεσμένα λιπαρά, περισσότερες φυτικές ίνες και παρόμοια ποσότητα πρωτεΐνης με τα επεξεργασμένα κρέατα.

Το παράδοξο; Πολλά μπαρ πρωτεΐνης και γάλατα υψηλής πρωτεΐνης είναι εξίσου επεξεργασμένα, αλλά δεν φέρουν το ίδιο στίγμα. Όπως λέει η ερευνήτρια Kate Stanley από το Duke University: «Σήμερα, σχεδόν κάθε προϊόν στο σούπερ μάρκετ έχει μια πρωτεϊνούχα εκδοχή, παρότι οι Αμερικανοί λαμβάνουν ήδη αρκετή πρωτεΐνη».

Το πρόβλημα είναι πιο βαθύ: μόνο το 25% των Αμερικανών είναι πρόθυμοι να φάνε περισσότερα φυτικά τρόφιμα, και οι περισσότεροι δεν θεωρούν το περιβάλλον προτεραιότητα όταν επιλέγουν τι να φάνε.

Η Shauna Downs από το Rutgers University εξηγεί: «Υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε όσα γνωρίζουμε για το αποτύπωμα του κρέατος και στο τι καθοδηγεί τελικά την καταναλωτική συμπεριφορά».

Το φαγητό είναι βαθιά προσωπικό και πολιτισμικό – και για πολλούς σημαίνει κρέας: 1 στους 5 Αμερικανούς τρώει κόκκινο κρέας τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα.

Ακόμη και αν τα φυτικά μπέργκερ έχουν βελτιωθεί, είναι ακριβότερα από το κρέας.

Η Jody Kirchner του Good Food Institute λέει: «Η βιωσιμότητα αφορά μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι του πληθυσμού – η γεύση και η τιμή είναι αυτά που μετράνε».

«Τα φυτικά προϊόντα κοστίζουν 2-3 φορές περισσότερο από το παραδοσιακό κρέας – αυτό είναι μεγάλο εμπόδιο».

Παρά τις ανησυχίες για το περιβάλλον, οι Αμερικανοί δεν μετακινούνται μαζικά προς τη χορτοφαγία ή τη βίγκαν διατροφή. Μόλις 4% δήλωναν χορτοφάγοι το 2023, λιγότεροι από το 6% του 2001, και μόνο 1% είναι βίγκαν.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι ΗΠΑ παραμένουν απρόθυμες να αποχωριστούν το κρέας.

Ο Brown εξηγεί: «Η αμερικανική ταυτότητα είναι συνδεδεμένη με το βόδι, τον πρωτοπόρο, τον John Wayne – είναι όλα δεμένα με την ιδέα του “Πεπρωμένου του Έθνους”».

Το πρόσφατο πολιτισμικό ρεύμα επιστροφής στην παράδοση, η αντρική ρητορική της εποχής Τραμπ και η στρατιωτικοποίηση του δημόσιου λόγου, ενισχύουν τη λατρεία του κρέατος.

«Δεν είναι στιγμή για αλτρουιστικές συμπεριφορές. Είναι η εποχή του TikTok και των δασμών. Οι καταναλωτές δεν σκέφτονται το κοινό καλό», λέει. «Είναι μια δύσκολη στιγμή για κινήματα όπως η χορτοφαγία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα επιστρέψουν».