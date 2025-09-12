FBI: Κατονομάστηκε επίσημα ο κύριος ύποπτος της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Το FBI και η πολιτεία της Γιούτα ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ότι συνέλαβαν τον κύριο ύποπτο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

Τόσο το FBI όσο και η πολιτειακή κυβέρνηση της Γιούτα, επιβεβαίωσαν σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) ότι ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία του 31χρονου ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε επιπλέον πως ο Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο του, ο οποίος ενημέρωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον ότι ο Ρόμπινσον ομολόγησε ή υπονόησε πως διέπραξε το έγκλημα εναντίον του ακροδεξιού ακτιβιστή που δολοφονήθηκε τη Τετάρτη στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

«Ο Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος ενημέρωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσιγκτον ότι ο Ρόμπινσον τους είχε ομολογήσει ή υπονοήσει ότι είχε διαπράξει το έγκλημα», είπε ο Κοξ. Αυτή η πληροφορία μεταβιβάστηκε στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Γιούτα και εξετάστηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Γιούτα Βάλεϊ, πρόσθεσε ο Κοξ.

Ο Κοξ σημειώνει ότι ο ύποπτος έχει κρατηθεί στη φυλακή της κομητείας Γιούτα, η οποία βρίσκεται λιγότερο από μία ώρα νότια του Σάλτ Λέϊκ και επιβεβαίωσε ότι ένας φίλος βοήθησε να παραδώσει τον Robinson στην αστυνομία της κομητείας Washington, η οποία βρίσκεται στη νοτιοδυτική γωνία της πολιτείας.

Από τη δική του πλευρά, ο διευθυντής της FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον προσήχθη στις 10 το βράδυ (τοπική ώρα) της Πέμπτης χάρη «στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα».

Ο Σπένσερ Κοξ δήλωσε ότι οι πολιτειακές αρχές «δεν διαθέτουν πληροφορίες που θα οδηγούσαν σε περαιτέρω συλλήψεις». Πρόσθεσε ότι οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο ύποπτος ενήργησε μόνος του, αλλά η έρευνα συνεχίζεται.

Επιπρόσθετα, ο κυβερνήτης Σπένσερ Κοξ απευθύνθηκε στους νέους που παρακολουθούσαν την ενημέρωση Τύπου για τη δολοφονία, δηλώνοντας ότι κληρονομούν μια χώρα όπου η πολιτική μοιάζει με οργή, η οποία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. «Τα λόγια δεν είναι βία. Η βία είναι βία», πρόσθεσε

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κυβερνήτης της Γιούτα δεν ανέφερε τίποτα σχετικά με την γενικευμένη έξαρση της ένοπλης βίας σε ολόκληρη τη χώρα, την ώρα που αυξάνεται η προκλητική ρητορική των Ρεμπουμπλικανών εναντίον της Αριστεράς για τη δολοφονία Κερκ.

«Θέλω να δείτε πώς αντέδρασαν οι κάτοικοι της Γιούτα τις δύο τελευταίες νύχτες. Δεν υπήρξαν ταραχές, δεν υπήρξαν λεηλασίες, δεν υπήρξαν αυτοκίνητα που πυρπολήθηκαν. Δεν υπήρξε βία», πρόσθεσε ο Cox.