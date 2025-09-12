Ο Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά στη Νέα Ορλεάνη με... διαπαραταξιακή συμφωνία

Με διακομματική υποστήριξη στο Νιου Όρλεανς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις, ώστε να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναπτύξει μονάδες της Εθνοφρουράς στο Μέμφις, στο Τενεσί (νότιες ΗΠΑ), στο πλαίσιο του αγώνα του κατά της εγκληματικότητας που θέτει στο στόχαστρο μεγάλες πόλεις της χώρας που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

"Θα πάμε στο Μέμφις. Το Μέμφις έχει πολλά προβλήματα. Ο δήμαρχος είναι ευχαριστημένος είναι ένας Δημοκρατικός δήμαρχος (...). Θα το διευθετήσουμε αυτό όπως κάναμε στην Ουάσινγκτον", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφερόμενος στην αποστολή ομοσπονδιακών στρατιωτών και αστυνομικών στην πρωτεύουσα τον περασμένο μήνα.

Είπε επιπλέον ότι η πόλη είναι «βαθιά ταραγμένη» και «θα το διορθώσουμε όπως κάναμε στην Ουάσιγκτον», όπου έστειλε την Εθνική Φρουρά και ενίσχυσε την ομοσπονδιακή αστυνομία.

Από τότε που έστειλε την Εθνική Φρουρά στο Λος Άντζελες και την Ουάσιγκτον, ο Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά την πρόθεσή του να στείλει στρατεύματα σε μερικές από τις πόλεις-προπύργια του Δημοκρατικού κόμματος — συμπεριλαμβανομένων του Σικάγου και της Βαλτιμόρης — ισχυριζόμενος ότι είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα προτιμούσε να πάει στο Σικάγο», όπου οι τοπικοί πολιτικοί έχουν αντισταθεί σθεναρά στα σχέδιά του, αλλά υπονόησε ότι είναι ένα «εχθρικό» μέρος με «επαγγελματίες ταραξίες».