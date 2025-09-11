FBI: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες υπόπτου για τη δολοφονία του ακροδεξιού

Λίγο νωρίτερα είχε ανακοινωθεί πως βρέθηκε το τουφέκι του δράστη σε δασώδη περιοχή

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες άνδρα που κρίνεται ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Λίγο νωρίτερα είχε ανακοινωθεί πως βρέθηκε το τουφέκι του δράστη σε δασώδη περιοχή, όπου κατέφυγε μετά τους πυροβολισμούς.

«Ζητάμε τη βοήθεια του κοινού για την ταυτοποίηση αυτού του ατόμου σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ στο Utah Valley University», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ το γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Σύμφωνα με το FBI, που αναζητά τον δράστη, φέρεται να είναι νεαρής ηλικίας. Τοπικοί αστυνομικοί αξιωματούχοι της Γιούτα είπαν ότι διαθέτουν οπτικοακουστικό υλικό όπου φαίνεται καθαρά το πρόσωπο του υπόπτου.

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα απονείμει «σύντομα», μετά θάνατον, το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας στον Τσάρλι Κερκ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον στενό σύμμαχό του «γίγαντα της γενιάς του» και «υπέρμαχο της ελευθερίας», προτού πει ότι στην απονομή αυτή της ύψιστης τιμής για τους πολίτες της Αμερικής θα παραστεί «πολύ μεγάλο πλήθος».

Μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), που εμπνέεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισαν τον Τσάρλι Κερκ «μάρτυρα». Κι ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ τον χαρακτήρισε «μάρτυρα», αποδίδοντας με τη σειρά του την ευθύνη για τον φόνο του νεαρού στη ρητορική της «ριζοσπαστικής αριστεράς» και διαμηνύοντας πως η κυβέρνησή του «θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν» χθες βράδυ.

Οι πιο σκληροπυρηνικοί δεν περίμεναν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για να υποδείξουν πως ευθύνεται «η αριστερά». Παρότι πολλά στελέχη των δημοκρατικών πολύ γρήγορα και χωρίς περιστροφές καταδίκασαν την επίθεση. «Η αριστερά δεν μπόρεσε να τον νικήσει στον διάλογο και τώρα τον σκότωσε», υποστήριξε ο Κλέι Τράβις, παρουσιαστής και σχολιαστής δημοφιλής στους τραμπιστές. «Η αριστερά είναι το κόμμα του φόνου», πλειοδότησε ο Ίλον Μασκ μέσω X.