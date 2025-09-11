Απελευθέρωση 52 κρατούμενων με... «φιλικές μπίζνες» μεταξύ Τραμπ και Λουκασένκο

Σήμερα απελευθερώθηκαν 52 κρατούμενοι μετά από αίτημα των ΗΠΑ προς τη Λευκορωσία. Οι απελευθερωθέντες μετέβησαν μαζί με την αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στην Λιθουανία.

Εν μέσω μεγάλων αναταράξεων στα ανατολικά της Ευρώπης, η Λευκορωσία απελευθέρωσε σήμερα 52 κρατούμενους μετά από προσωπικό αίτημα του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο. Σύμφωνα με τη πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λιθουανία, όλοι τους βρίσκονται καθ' οδόν προς την Λιθουανία μαζί με την αμερικανική αντιπροσωπεία που διενήργησε τις διαπραγματεύσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καλέσει νωρίτερα τον Λευκορώσο ομόλογό του να απελευθερώσει κρατουμένους τους οποίους ο Τραμπ χαρακτήρισε "ομήρους". Η Λευκορωσία επιβεβαίωσε αργότερα την απελευθέρωσή τους.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα ελαφρύνουν τις κυρώσεις στον εθνικό αερομεταφορέα της Λευκορωσίας, την Belavia, επιτρέποντάς της να κάνει συντήρηση και να αγοράζει εξαρτήματα για τον στόλο της, που περιλαμβάνει αεροσκάφος Boeing, δήλωσε εκπρόσωπος της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Βίλνιους.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ομάδα κρατουμένων που έχει λάβει χάρη από τον Λουκασένκο μέχρι τώρα, ο οποίος επιδιώκει να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από χρόνια απομόνωσης και κυρώσεων σε βάρος της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας Belta ανέφερε πως μεταξύ των κρατουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα είναι 14 ξένοι υπήκοοι από τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Πολωνία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία.

«Αυτό που συνέβη (σήμερα) είναι μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλους εμάς», είπε ο πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα, καθώς οι πρώην κρατούμενοι διέσχιζαν τα σύνορα με τη Λιθουανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Ο Λευκορώσος δημοσιογράφος Ίχαρ Λόσικ, 33 ετών, περιλαμβάνεται μεταξύ των κρατουμένων που αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι στο Μινσκ, ανέφερε το τμήμα της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Βίλνιους που ασχολείται με θέματα της Λευκορωσίας.

Η Σβετλάνα Τιχόφσκαγια, σύζυγος του ηγέτη της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, Σεργκέι Τιχόφσκι. | (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Σύμφωνα επίσης με το Belta, o Τζον Κόουλ, που ηγήθηκε της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ, δήλωσε πως ο Τραμπ είπε στον Λουκασένκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ξανανοίξουν την πρεσβεία τους στο Μινσκ. Νωρίτερα, ο Λουκασένκο υποδέχθηκε τον Κόουλ στο Μινσκ, σύμφωνα με το Belta. Ο Κόουλ παρέδωσε επιστολή του Τραμπ στα αγγλικά προς τον Λουκασένκο την οποία υπογράφει ως «Ντόναλντ», έδειξε το Belta. Ο Κόουλ είπε πως το γεγονός ότι ο Τραμπ υπέγραψε την επιστολή απλώς ως Ντόναλντ είναι μια «σπάνια πράξη προσωπικής φιλίας».

«Αν ο Ντόναλντ επιμένει πως είναι έτοιμος να πάρει όλους αυτούς τους απελευθερωθέντες κρατούμενους, ο Θεός να σας ευλογεί, ας προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε μια καθολική συμφωνία, μια μεγάλη συμφωνία, όπως αρέσει στον κ. Τραμπ να λέει», είπε ο Λουκασένκο, που έπλεξε επίσης το εγκώμιο του ηγέτη των ΗΠΑ επειδή επιδιώκει συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο οι λευκορωσικές αρχές, μετά από αμερικανική παρέμβαση, απελευθέρωσαν άλλους 14 πολιτικούς κρατούμενους, ανάμεσά τους και ο Σεργκέι Τιχανόφσκι, ηγέτης της λευκορωσικής αντιπολίτευσης.

Ανάμεσα στους απελευθερωθέντες και ο ακτιβιστής Μίκολα Στατκέβιτς

Η μη κυβερνητική οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία Viasna ανακοίνωσε πως ο Μίκολα Στατκέβιτς, ιστορικός αντίπαλος του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο, είναι μεταξύ των 52 πολιτικών κρατουμένων που απελευθερώθηκαν σήμερα από το Μινσκ έπειτα από διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

"Ο Μίκολα Στατκέβιτς περιλαμβάνεται μεταξύ των κρατουμένων που απελευθερώθηκαν σήμερα", ανέφερε η Viasna στην εφαρμογή Telegram, διευκρινίζοντας πως οι συγγενείς του δεν είχαν νέα του εδώ και δυόμιση χρόνια. Μετά τη σύλληψή του τον Μάιο του 2020, ο Στατκέβιτς είχε καταδικαστεί τον Δεκέμβριο του 2021 σε φυλάκιση 14 ετών.

Σβιτλάνα Τσιχανούσκαγια: Η χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στη Belavia μπορεί να βοηθήσει τη Ρωσία

Η εξόριστη ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία Σβιατλάνα Τσιχανούσκαγια δήλωσε σήμερα πως η χαλάρωση των κυρώσεων των ΗΠΑ στη λευκορωσική αεροπορική εταιρία Belavia θα μπορούσαν επίσης να ωφελήσουν τη Ρωσία.

Η Τσιχανούσκαγια έκανε τα σχόλια αυτά σε δήλωση που διαβίβασε στο Ρόιτερς στενότατος συνεργάτης της αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χαλάρωση των κυρώσεων μετά την απελευθέρωση 52 κρατουμένων που έλαβαν χάρη από τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο.

"Κατανοούμε τον ανθρωπιστικό σκοπό -- να απελευθερώνονται άνθρωποι. Καλωσορίζουμε την απελευθέρωσή τους, όμως στην ουσία πρόκειται για εμπόριο ανθρώπινων ζωών -- άνθρωποι που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουν φυλακιστεί κατ΄αρχάς", ανέφερε η Τσιχανούσκαγια.

Είπε πως η κίνηση αυτή με τις κυρώσεις είναι σημαντική για τον Λουκασένκο επειδή θα επιτρέψει στη Λευκορωσία να αγοράσει ανταλλακτικά για τον κρατικό αερομεταφορέα.

"Αλλά μπορεί επίσης να ανοίξουν ένα παραθυράκι για τη Ρωσία προκειμένου να αποκτήσει ανταλλακτικά μέσω της Belavia", είπε.

Είπε πως ο αριθμός των κρατουμένων των οποίων ανακοινώθηκε η απελευθέρωση αντιπροσωπεύει μόνο το 4% αυτών που θεωρούνται πολιτικοί κρατούμενοι, και δεν αποτελεί ένδειξη για πραγματική αλλαγή πολιτικής από τον Λουκασένκο.