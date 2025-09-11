Βρέθηκε το όπλο του δράστη της δολοφονίας του ακροδεξιού Κερκ

Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία ήταν ένα ισχυρό τουφέκι που βρέθηκε σε μια δασώδη περιοχή, όπου κατέφυγε ο δράστης μετά τους πυροβολισμούς

Θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ μετά τη στυγερή δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, χθες. Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν πριν από λίγο, ενημέρωσαν πως εντοπίστηκε το όπλο με το οποίο ο δράστης σκότωσε τον ένθερμο υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ και της ακροδεξιάς.

Οι ερευνητές στην Γιούτα αποκάλυψαν πως το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία ήταν ένα ισχυρό τουφέκι που βρέθηκε σε μια δασώδη περιοχή, όπου κατέφυγε ο δράστης μετά τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με το FBI που ακόμη αναζητά τον δράστη, φέρεται να είναι νεαρής ηλικίας. Τοπικοί αστυνομικοί αξιωματούχοι της Γιούτα είπαν ότι διαθέτουν οπτικοακουστικό υλικό όπου φαίνεται καθαρά ο δράστης.

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), που εμπνέεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισαν τον Τσάρλι Κερκ «μάρτυρα».

Κι ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ τον χαρακτήρισε μέσω Truth Social «μάρτυρα», αποδίδοντας με τη σειρά του την ευθύνη για τον φόνο του νεαρού στη ρητορική της «ριζοσπαστικής αριστεράς» και διαμηνύοντας πως η κυβέρνησή του «θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν» χθες βράδυ.

Επιτίθενται στην Αριστερά

Οι πιο σκληροπυρηνικοί δεν περίμεναν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για να υποδείξουν πως ευθύνεται «η αριστερά». Παρότι πολλά στελέχη των δημοκρατικών πολύ γρήγορα και χωρίς περιστροφές καταδίκασαν την επίθεση. «Η αριστερά δεν μπόρεσε να τον νικήσει στον διάλογο και τώρα τον σκότωσε», υποστήριξε ο Κλέι Τράβις, παρουσιαστής και σχολιαστής δημοφιλής στους τραμπιστές. «Η αριστερά είναι το κόμμα του φόνου», πλειοδότησε ο Ίλον Μασκ μέσω X.