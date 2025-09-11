Μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο του Κολοράντο και μετά αυτοκτόνησε

Ακόμα ένα περιστατικό, λίγες εβδομάδες μετά την ένοπλη επίθεση σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη • Ανήλικος πυροβόλησε τρεις συμμαθητές του και κατόπιν αυτοκτόνησε.

Σοκ προκαλεί ακόμη ένα περιστατικό ένοπλης βίας σε σχολείο των ΗΠΑ, αυτή τη φορά στο Λύκειο Έβεργκριν της πολιτείας Κολοράντο, όπου τέσσερις μαθητές (ο ένας ήταν ο δράστης) τραυματίστηκαν σοβαρά έπειτα από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο δράστης, επίσης μαθητής του σχολείου, άνοιξε πυρ εντός του χώρου, τραυματίζοντας τρεις συμμαθητές του. Στη συνέχεια, έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο.

Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και ο δεύτερος σε σταθερή κατάσταση. Ο τέταρτος που διακομίστηκε στο νοσοκομείο, είναι άγνωστο τι τραύματα φέρει.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή και ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν μακριά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη, ενώ διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εισήλθε οπλισμένος στο σχολείο.

Ένα ακόμη περιστατικό στον μακρύ κατάλογο

Το επεισόδιο αυτό καταγράφεται ως η 47η ένοπλη επίθεση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στις ΗΠΑ για το 2025, εκ των οποίων οι 23 έχουν σημειωθεί σε σχολεία και οι 24 σε κολέγια και πανεπιστήμια.

Το Κολοράντο έχει βεβαρημένο παρελθόν σε μαζικές ένοπλες επιθέσεις, με πιο τραγικό το μακελειό στο Λύκειο Columbine το 1999, όπου 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Παρά τις υποσχέσεις για αυστηρότερα μέτρα ελέγχου των όπλων, η πολιτεία –όπως και οι ΗΠΑ συνολικά– συνεχίζει να μετρά περιστατικά βίας στα σχολεία.