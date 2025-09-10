Δολοφονήθηκε ακροδεξιός ακτιβιστής στις ΗΠΑ [βίντεο]

Βίντεο δείχνει τον άνδρα να μιλά σε ένα μεγάλο πλήθος σε εξωτερικό χώρο πανεπιστημίου, όταν ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος που μοιάζει με πυροβολισμό, εκείνος κινεί για λίγο το χέρι του προς το λαιμό του και πέφτει από την καρέκλα του αιμόφυρτος.

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής και σχολιαστής Τσάρλι Κερκ έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς την Τετάρτη σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το NBC News, το οποίο επικαλείται εκπρόσωπο του πανεπιστημίου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου ότι ο Κερκ έκανε μία παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, χτυπήθηκε, μεταφέρθηκε από την ομάδα ασφαλείας του μακριά από τις εγκαταστάσεις στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Ένας εκπρόσωπος του συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο το Fox News σημείωσε: «Ο Τσάρλι Κερκ δέχθηκε πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Utah Valley». Βίντεο του συμβάντος που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Κερκ να μιλά σε ένα μεγάλο πλήθος σε εξωτερικό χώρο του πανεπιστημίου, όταν ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος που μοιάζει με πυροβολισμό. Ο Κερκ φαίνεται να κινεί για λίγο το χέρι του προς το λαιμό του καθώς πέφτει από την καρέκλα του, ενώ αιμορραγεί.

«Ένας πυροβολισμός ακούστηκε από ένα κοντινό κτήριο και έχουμε συλλάβει έναν ύποπτο», ανέφερε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου στο Reuters.«Παρακολουθούμε στενά τις αναφορές για την τραγική επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον του Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Utah Valley», ανέφερε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ σε ανάρτησή του στο Χ. Στο θάνατό του αναφέρθηκε και ο Τραμπ, καθώς ο Τσάρλι Κερκ ήταν οπαδός του προέδρου των ΗΠΑ και θεωρείτο εκπρόσωπος της νεότερης γενιάς σκληροπυρηνικών δεξιών, των Ρεπουμπλικανών του MAGA (Make America Great Again):

«Ο Μεγάλος, ακόμα και Θρυλικός Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός. Κανείς δεν καταλάβαινε τη Νεολαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ούτε επικοινωνούσε με την καρδιά της, καλύτερα από τον Τσάρλι. Αγαπιόταν και θαυμαζόταν από ΌΛΟΥΣ, ιδίως από εμένα, και τώρα, δεν είναι πια μαζί μας. Τα συλλυπητήρια τα δικά μου και της Μελάνια υποβάλλονται στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και την οικογένειά του. Τσάρλι, σ' αγαπάμε»!

Ο Κερκ, ιδρυτής της συντηρητικής ομάδας Turning Point USA, είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση της υποστήριξης των νέων προς τον Τραμπ τον Νοέμβριο. Οι εκδηλώσεις του σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα συνήθως προσελκύουν μεγάλο πλήθος.