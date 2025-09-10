Ο Ζόχραν Μαμντάνι... «πετά τη μπάλα» στη FIFA

Ο Δημοκρατικός αυτοδιοικητικός, απαιτεί από την FIFA να μπουν όρια στην μεταπώληση των εισιτηρίων αλλά και να υπάρχει ένα ποσοστό φθηνών εισιτηρίων για τους ντόπιους.

Θέλει κανείς να πληρώνει ένα εισιτήριο για να βλέπει την εθνική της καρδιάς του αν περάσει στον τελικό του επόμενου Μουντιάλ με μόλις 5.723 ευρώ (6.730 δολάρια); Η απάντηση είναι σίγουρη: με τίποτα!

Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που ο υποψήφιος Δημοκρατικός δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος κέρδισε την υποψηφιότητα τον Ιούνιο με την υπόσχεση να κάνει την πόλη πιο προσιτή, καλεί τώρα τη FIFA να μειώσει το κόστος για τους Νεοϋορκέζους που θέλουν να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Σε ένα ψήφισμα που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, ο Μαμντάνι ζήτησε από τη FIFA να αναθεωρήσει το σχέδιό της να καθορίσει τις τιμές των εισιτηρίων για το τουρνουά του επόμενου έτους με βάση τη ζήτηση, παρομοιάζοντας την πρακτική αυτή με «εκμετάλλευση των τιμών». Ο Δημοκρατικός υποψήφιος, ο οποίος ονόμασε την εκστρατεία του «Game Over Greed» («Τέλος στο παιχνίδι της απληστίας»), ζήτησε επίσης να διατεθεί το 15% των εισιτηρίων σε μειωμένες τιμές για τους κατοίκους.

«Ως οπαδός του ποδοσφαίρου από πάντα, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος», δήλωσε ο Μαμντάνι σε ένα συνοδευτικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αλλά θα μπορέσουν οι εργαζόμενοι της Νέας Υόρκης να παρακολουθήσουν κάποιον από τους αγώνες;»

«Πολλοί από τους γείτονές μας δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρευρεθούν», πρόσθεσε ο Μαμντάνι, κατηγορώντας τη FIFA ότι «αποκλείει τους εργαζόμενους από το άθλημα που αγαπούν».

Τις τελευταίες ημέρες, το σχέδιο της FIFA να υιοθετήσει ένα μοντέλο «δυναμικής τιμολόγησης» για την πώληση εισιτηρίων — στα πρότυπα των αεροπορικών εταιρειών ή των ξενοδοχείων — έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους πολίτες.

Το σχέδιο θέλει τα εισιτήρια να ξεκινούν από 51,2 ευρώ για τους αγώνες της φάσης των ομίλων και να φτάσουν τα 5.723 ευρώ για τον τελικό, σύμφωνα με τα στελέχη της FIFA, με μεταβολές στις τιμές που θα λαμβάνουν χώρα ανάλογα με τη ζήτηση και ανά κατηγορία.

Ο Μαμντάνι κάλεσε επίσης το διοικητικό όργανο να εφαρμόσει ένα ανώτατο όριο στις τιμές μεταπώλησης των εισιτηρίων — κάτι που έχει συμφωνήσει να κάνει στο Μεξικό, αλλά όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά, όπως είπε. Η πρότασή του «φωτογραφίζει» τόσο τον τελικό όσο και άλλες επτά αναμετρήσεις που θα γίνουν στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, το οποίο δεν απέχει πολύ από τη Νέα Υόρκη με τρένο.

Ο Μαμντάνι, ο οποίος κέρδισε τις προκριματικές εκλογές τον Ιούνιο με υποσχέσεις όπως το πάγωμα των ενοικίων για τους Νεοϋορκέζους και η σταδιακή καθιέρωση δωρεάν μετακίνησης στα λεωφορεία, τοποθέτησε τον αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο ως μέρος της ευρύτερης μάχης του ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής για τους εργαζόμενους. Μια εκστρατεία η οποία παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών, όσο και από τον Λευκό Οίκο και το σύστημα της Γουόλ Στριτ, εξαπολύοντας μια συκοφαντική εκστρατεία εναντίον του Δημοκρατικού εκλεκτού για τη δημαρχία της σημαντικότερης οικονομικά πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' είπε: "Από όλα τα ασήμαντα πράγματα, το ποδόσφαιρο είναι το πιο σημαντικό"», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη. «Αυτό είναι μέρος μιας ευρύτερης κρίσης οικονομικής προσιτότητας σε αυτή την πόλη. Για άλλη μια φορά, οι εργαζόμενοι θα μείνουν πίσω».