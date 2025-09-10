Ο Έλισον της Oracle ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο - «Εκθρόνισε» τον Ίλον Μάσκ

Ενώ οι κοινωνικές ανισότητες μεγαλώνουν ολοένα και περισσότερο, το αφεντικό των Tesla και Χ Ίλον Μασκ έχασε τον τίτλο του πιο ευκατάστατου κατοίκου του πλανήτη, από τον ιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον.

Ο Ίλον Μασκ έχασε τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο από άλλο «συναγωνιστή» του, τον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον.

Σύμφωνα με το CNN, η περιουσία του Έλισον έφτασε τα 335 δισ. ευρώ (ή 393 δισ. δολάρια) μετά από τη δημοσίευση πολύ καλών οικονομικών αποτελεσμάτων χθες το βράδυ, ξεπερνώντας την καθαρή αξία του Μασκ, που ανέρχεται σε 328 δισ. ευρώ (ή 385 δισ. δολάρια), σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Oracle ανέφερε ραγδαία αύξηση της ζήτησης για την χωρητικότητα του κέντρου δεδομένων της από πελάτες AI, εκτοξεύοντας τη μετοχή της κατά 40% τις τελευταίες ώρες.

Η CEO Σάφρα Κατς ανακοίνωσε την Τρίτη μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου ότι η Oracle υπέγραψε τέσσερα συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με πελάτες κατά τη διάρκεια του τριμήνου και αναμένει να υπογράψει πολλά άλλα τους επόμενους μήνες.

Ο Μασκ κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο το 2021 και τον διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, εν μέρει χάρη στις διάφορες επενδύσεις του στην Tesla και την SpaceX. Με την πάροδο των ετών, ο Μασκ τον έχασε για λίγο δύο φορές, πρώτα το 2021 από τον CEO της LVMH Μπερνάρντ Αρνό και το 2024 από τον ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος.

Παρόλα αυτά, ο Μασκ κατάφερε να επικρατήσει παρά τις διάφορες δοκιμασίες και δυσκολίες που αντιμετώπισε. Του προσφέρθηκε μάλιστα ένα νέο πακέτο αμοιβών που θα μπορούσε να φτάσει την αξία του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, μόλις η Tesla επιτύχει ορισμένους στόχους.

Για τον Ellison, η πορεία του προς την κορυφή των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου ξεκινά το 1977, όταν εγκατέλειψε το κολέγιο και συνέβαλε στην ίδρυση της Oracle.

Ο 81χρονος πολυεκατομμυριούχος κατέχει το 98% του νησιού Λάνα'ι στη Χαβάη και του αποδίδεται η αναβίωση του τουρνουά τένις Indian Wells στην Καλιφόρνια.

Ο Έλισον έχει στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανιζόμενος συχνά μαζί του στο Λευκό Οίκο για διάφορες εκδηλώσεις τεχνολογίας και απονέμοντας συμβάσεις στην Oracle. Θεωρείται επίσης πιθανός υποψήφιος για την εξαγορά του TikTok, αν και τα σχέδια αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί.