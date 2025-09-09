Και επισήμως στον γιο του Λάχλαν το «δαχτυλίδι» της μιντιακής δυναστείας Μέρντοχ

Η διαμάχη λύθηκε με την αποχώρηση όλων των αδελφών Μέρντοχ από τα μέσα ενημέρωσης του οικογενειακού ομίλου, καθώς ο Λάχλαν μέσω ενός νέου καταπιστεύματος θα αναλάβει τις εταιρείες.

Μια πολυετής ενδοοικογενειακή διαμάχη για την διαδοχή των μέσων ενημέρωσης ιδιοκτησίας των εταιρειών του Ρούμπερτ Μέρντοχ, ολοκληρώθηκε με συμβιβασμό μεταξύ των παιδιών του.

Η οικογένεια Μέρντοχ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μετά από συμφωνία, ο γιος του Ρούμπερτ Μέρντοχ, Λάχλαν, θα αναλάβει τα ηνία των Fox News, The Wall Street Journal και New York Post, διασφαλίζοντας την επιθυμία του 94χρονου Αυστραλού μεγιστάνα να διατηρηθεί η συντηρητική πολιτική «γραμμή» των παραπάνω μέσων.

Σε αντάλλαγμα, τα τρία αδέλφια του Λάχλαν, οι Ελίζαμπεθ και Τζέιμς Μέρτνοχ καθώς και η Προύντενς ΜακΛέοντ, αφ' ενός δεν θα συμμετέχουν στο νέο καταπίστευμα που θα ιδρύσει ο αδελφός τους, Λάλχαν, και αφ' ετέρου θα λάβουν μερίσματα ύψους 940 εκατ. ευρώ ο καθένας, καθώς θα πουλήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα όλες τις μετοχές της εταιρείας της Fox αλλά και της News Corporation.

Ο Andrew Neil, πρώην εκδότης της Sunday Times και ιδρυτικός πρόεδρος της Sky Television (πρώην Sky One), δήλωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν μια επιτυχία για τον Ρούπερτ, αν και «ακριβή».

Περιγράφοντας τον Λάχλαν ως «φτυστό τον πατέρα του», ο Neil είπε ότι ο φόβος του Ρούπερτ ήταν ότι «όταν θα πήγαινε στην μεγάλη αίθουσα σύνταξης στον ουρανό, ο Λάχλαν θα υπερισχύονταν» από τα τρία μεγαλύτερα αδέλφια του «που έχουν μια μικρή φιλελεύθερη τάση».

«Αυτό δεν θα συμβεί τώρα, επειδή έχουν εξαγοραστεί... Ο Λάχλαν Μέρντοχ είναι πλέον ο βασιλιάς του λόφου σε ένα νέο καταπίστευμα που θα έχει τον έλεγχο του οργανισμού και τον διευθύνει χωρίς να φοβάται την παρέμβαση των αδελφών του», δήλωσε στο BBC.

Από τα έξι παιδιά του Ρούπερτ, τα τέσσερα μεγαλύτερα έχουν εμπλακεί στη νομική διαμάχη για το μέλλον της εταιρείας. Τα μικρότερα παιδιά του από τον γάμο του με την Γουέντι Ντενγκ Μέρντοχ, η Χλόη και η Γκρέις, έχουν επίσης ονομαστεί δικαιούχοι στο νέο οικογενειακό καταπίστευμα.

Ο Λάχλαν διευθύνει τους ομίλους από τότε που ο Ρούπερτ αποσύρθηκε το Σεπτέμβριο του 2023, αν και ο Μέρντοχ ο πρεσβύτερος παρέμεινε επίτιμος πρόεδρος τόσο της Fox Corporation όσο και της News Corp.

Ο καθηγητής Ρίκετσον είπε ότι ο Τζέιμς, η Ελίζαμπεθ και η Προύντενς, και ιδίως ο Τζέιμς, «αντιτάχθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η News Corporation και η Fox Corporation ασκούσαν τις δραστηριότητές τους».

Είπε ότι ο Τζέιμς διαφώνησε με την τρόπο προβολής της κλιματικής αλλαγής και των αμερικανικών εκλογών του 2020, «τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν είχε χάσει, αλλά όλοι οι άλλοι έλεγαν και γνώριζαν ότι τις είχε χάσει».

«Το Fox News του έδωσε μια τεράστια πλατφόρμα» για να προωθήσει αυτή τη θεωρία, είπε ο καθηγητής Ρίκετσον. «Αυτό ήταν κάτι με το οποίο ο Τζέιμς διαφωνούσε».

Η μάχη για τον έλεγχο των δύο εταιρειών διεξήχθη σε μεγάλο βαθμό πίσω από κλειστές πόρτες στη Νεβάδα, μια πολιτεία που προσφέρει ασυνήθιστη ιδιωτικότητα για οικογενειακές διαφορές σχετικά με επενδυτικά ταμεία, αφού ο Ρούπερτ πήρε την απόφαση να προσπαθήσει να αλλάξει τους όρους του οικογενειακού καταπιστεύματος.

Ήθελε να εξασφαλίσει ότι η αυτοκρατορία του θα περάσει αποκλειστικά στα χέρια του Λάχλαν και όχι και στα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά, αλλά τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους ένα δικαστήριο του Ρένο απέρριψε την αίτηση αυτή, λέγοντας ότι ο Ρούμπερτ και ο Λάχλαν ενήργησαν «κακόπιστα» προσπαθώντας να τροποποιήσουν το καταπίστευμα.