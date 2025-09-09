Αθήνα, 31°C
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
trump
AP Photo/Matt Rourke

Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ και την «anti-woke» ατζέντα του

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε παύσει ιστοσσελίδες του Υπουργείου που παρείχαν ενημέρωση σχετικά με τα ΣΜΝ και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δικαστική όμως απόφαση την υποχρεώνει να τις επαναφέρει.

Μια σημαντική δικαστική εξέλιξη που βάζει φρένο στην εμμονή του Ντόναλντ Τραμπ κατά της υποτιθέμενης «woke agenda» σημειώθηκε την Τρίτη στις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση διατάχθηκε από δικαστήριο επαναφέρει εκατοντάδες ενότητες της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) που περιείχαν πολύτιμες πληροφορίες υγείας σχετικές με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Η απόφαση εκδόθηκε από την περιφερειακή δικαστή Λόρεν Κινγκ στο πλαίσιο διαδικασίας δικαστικής συμφωνίας. Σύμφωνα με τη αυτήν, η κυβέρνηση πρέπει όχι μόνο να αποκαταστήσει τα δεδομένα, αλλά και να σταματήσει τη διαγραφή περαιτέρω αντίστοιχων στοιχείων. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν 9 ιατρικές και δημόσιες οργανώσεις προσέφυγαν κατά της κυβέρνησης, μετά από εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ τον Ιανουάριο το οποίο διέταζε το υπουργείο να αφαιρέσει σελίδες με τα εν λόγω δεδομένα.

Ο Ιατρικός Σύλλογος της Πολιτείας της Ουάσιγκτον (WSMA) που αποτέλεσε τον κύριο προσφεύγοντα, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το αποτέλεσμα χαρακτηρίζοντάς το ως μια νίκη για τη δημόσια υγεία και την πρόσβαση στην πληροφορία.

Τι περιλάμβαναν οι ιστοσελίδες

Οι σελίδες που είχαν αφαιρεθεί περιείχαν σημαντικές πληροφορίες για:

  • τα θέματα υγείας που αφορούν τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα,
  • την πρόληψη του ιού HIV και τα εργαλεία μείωσης του κινδύνου,
  • τους κινδύνους που παρουσιάζονται από την εξαρτησιογόνα χρήση οπιοειδών στο πλαίσιο εγκυμοσύνης και
  • τις πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία της νόσου Mpox (ευλογιάς των πιθήκων).
Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ και την «anti-woke» ατζέντα του

