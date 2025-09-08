Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επιδοκιμάζει την ξενοφοβία Τραμπ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τάχθηκε ξανά υπέρ της σκληρής γραμμής του Ντόναλντ Τραμπ στη μετανάστευση, επιτρέποντας σε ομοσπονδιακούς πράκτορες να συνεχίσουν επιχειρήσεις-σκούπα στη Νότια Καλιφόρνια, που στοχεύουν άτομα προς απέλαση με βάση φυλετικά ή γλωσσικά κριτήρια. Με την απόφαση, το Δικαστήριο έκανε δεκτό αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να «παγώσει» προσωρινή εντολή ομοσπονδιακής δικαστού στο Λος Αντζελες, η οποία είχε απαγορεύσει την κράτηση ή τον έλεγχο ατόμων χωρίς «εύλογη υποψία» παραβίασης της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Η εντολή περιόριζε τη χρήση παραγόντων όπως η εθνικότητα, η γλώσσα ή η προφορά. Οι τρεις φιλελεύθεροι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου μειοψήφησαν. Η απόφαση αποτελεί ακόμη μία νομική νίκη για την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει απευθυνθεί επανειλημμένως στο Ανώτατο Δικαστήριο, όταν κατώτερες βαθμίδες εμπόδιζαν μέτρα απέλασης. Μετά την επανεκλογή του, ο Τραμπ έχει δεσμευτεί για «ιστορικά επίπεδα απελάσεων», με την πολιτική του να προκαλεί διαδηλώσεις, έντονη κριτική αλλά και αγωγές.

Τον Ιούνιο, ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη Εθνοφρουράς και πεζοναυτών στο Λος Αντζελες ως απάντηση στις διαδηλώσεις κατά των επιχειρήσεων μετανάστευσης – μια κίνηση που τοπικοί αξιωματούχοι και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτήρισαν παράνομη και υπερβολική. Στο μεταξύ, ομάδα Λατίνων –μεταξύ των οποίων και Αμερικανοί πολίτες– έχει καταθέσει συλλογική αγωγή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Αντζελες, καταγγέλλοντας περιπολίες-φαντάσματα με ένοπλους πράκτορες που στοχοποιούν πολίτες βάσει φυλετικών χαρακτηριστικών. Ενας από τους ενάγοντες, ο Τζέισον Γκαβίντια, κατήγγειλε ότι ξυλοκοπήθηκε επειδή οι πράκτορες δεν πίστεψαν ότι ήταν πολίτης των ΗΠΑ.