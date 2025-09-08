ΗΠΑ: Άστεγος δολοφόνησε Ουκρανή πρόσφυγα στη Βόρεια Καρολίνα

Βίντεο από την Charlotte Area Transit System (CATS) δείχνει τον άστεγο να επιτίθεται ξαφνικά στην Ουκρανή πρόσφυγα, η οποία πέθανε.

Μια 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγας μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε ένα τρένο στο Σάρλοτ πριν από δύο εβδομάδες και τώρα οι αξιωματούχοι του Charlotte Area Transit System (CATS) στη Βόρεια Καρολίνα δημοσίευσαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν το περιστατικό.

Στις 22 Αυγούστου, η Ιρίνα Ζαρούτσκα επιβιβάστηκε στη γραμμή Blue Line του CATS και κάθισε σε ένα κάθισμα στο διάδρομο μπροστά από τον δολοφόνο της, τον άστεγο Ντεκάρλος Μπράουν. Το βίντεο δείχνει ότι φορούσε ακουστικά και ότι κανείς τους δεν είχε καμία αλληλεπίδραση, σύμφωνα με το τοπικό κανάλι WSOC.

Το τρένο ήταν καθ' οδόν προς το σταθμό East/West Boulevard και υπήρχαν πολλοί επιβάτες.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο άστεγος, χωρίς προφανή λόγο, έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε θανάσιμα την Ουκρανή πρόσφυγα. Μετά την επίθεση, το βίντεο δείχνει τον δολοφόνο της να περπατά προς την άλλη άκρη του τρένου και να βγάζει την κουκούλα του. Αρκετοί επιβάτες έσπευσαν να βοηθήσουν την γυναίκα.

Το τρένο σταμάτησε περίπου δύο λεπτά αργότερα και ο Μπράουν συνελήφθη αμέσως από την αστυνομία της Σάρλοτ μόλις βγήκε στην αποβάθρα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού και η CATS του επέβαλε ισόβια απαγόρευση. Ο Μπράουν έχει ιστορικό εγκληματικής δραστηριότητας και προβλημάτων ψυχικής υγείας, σύμφωνα με το WSOC.

North Carolina Gov. Josh Stein said Monday he was "appalled" by the unprovoked murder of a Ukrainian woman on Charlotte's light rail system last month, with the recent release of the attack on video causing outrage nationwide. https://t.co/YOQ1j0ZDRS — ABC News (@ABC) September 8, 2025

Το 23χρονο θύμα ζούσε στη Σάρλοτ των ΗΠΑ μετά τη φυγή της από τον πόλεμο στην Ουκρανία μαζί με τη μητέρα, την αδελφή και τον αδελφό της.

Όσοι γνώριζαν τη Ζαρούτσκα την περιέγραφαν ως μια ταλαντούχα και παθιασμένη καλλιτέχνιδα που αγαπούσε τη γλυπτική και το σχεδιασμό ρούχων που αντανακλούσαν το ζωντανό της πνεύμα. Ήταν επίσης λάτρης των ζώων και συχνά φρόντιζε τα κατοικίδια των γειτόνων της.

Στην νεκρολογία της αναφερόταν: «Πολλοί την θυμούνται με αγάπη να τους συνοδεύει στις βόλτες τους στη γειτονιά, πάντα με το λαμπερό της χαμόγελο. Ονειρευόταν να ακολουθήσει καριέρα ως βοηθός κτηνιάτρου».

Η δήμαρχος της Σάρλοτ, Βι Λάϊλς, εξέδωσε δήλωση σχετικά με το περιστατικό: «Το βίντεο της σπαρακτικής επίθεσης που στοίχισε τη ζωή της Iryna Zarutska είναι πλέον δημόσιο. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας στα μέσα ενημέρωσης και τα μέλη της κοινότητας που επέλεξαν να μην αναδημοσιεύσουν ή να μην μοιραστούν το βίντεο από σεβασμό προς την οικογένεια της Iryna. Ήταν μια άσκοπη και τραγική απώλεια. Οι προσευχές μου είναι με τους αγαπημένους της, καθώς συνεχίζουν να πενθούν σε μια αδιανόητη περίοδο. Όπως πολλοί από εσάς, είμαι συντετριμμένη και σκέφτομαι πολύ για το τι σημαίνει πραγματικά η ασφάλεια στην πόλη μας. Παραμένω προσηλωμένη στο να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τους κατοίκους μας και να διασφαλίσουμε ότι η Σάρλοτ είναι ένα μέρος όπου όλοι αισθάνονται ασφαλείς».

Αντίδραση υπήρξε και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο, είπε ότι είχε δει το «φρικτό» βίντεο και εξέφρασε την «αγάπη και την ελπίδα του προς την οικογένεια» της Ζαρούτσκα.