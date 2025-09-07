Νοτιοκορεάτικη παρέμβαση για τους συλληφθέντες εργαζόμενους της Hyundai στις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας στέλνει αεροπλάνο για να επαναπατρίσει τους πολίτες της.

Την παρέμβαση της νοτιοκορεάτικης κυβέρνησης προκάλεσε το «ντου» των αμερικανικών αρχών σε εργοστάσιο της Hyundai στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, στο οποίο συνελήφθησαν εκατοντάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι φέρεται να ήταν παράτυπα στη χώρα.

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την απελευθέρωση και τον επαναπατρισμό των εργαζομένων στη χώρα.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Νότιας Κορέας, Kang Hoon-sik, δήλωσε ότι θα σταλεί ναυλωμένο αεροσκάφος για να επιστρέψουν οι κρατούμενοι στην πατρίδα τους, εφόσον ολοκληρωθούν οι διοικητικές διαδικασίες.

Ο Kang πρόσθεσε ότι οι αρχές εργάζονται για τη βελτίωση του συστήματος θεωρήσεων (visa) ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Κατά την επιχείρηση, οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν 475 άτομα, πάνω από 300 εκ των οποίων ήταν Νοτιοκορεάτες, οι οποίοι φέρεται να εργάζονταν παράνομα στο εργοστάσιο μπαταριών της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε την επιχείρηση, καθησυχάζοντας τις όποιες περί αποθαρρύνσης των ξένων επενδύσεων. «Ήταν παράνομοι μετανάστες και η ICE (υπουργείο Μετανάστευσης) έκανε απλώς τη δουλειά της», δήλωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τις συλλήψεις της Παρασκευής.

Η Νότια Κορέα, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, έχει δεσμευτεί για δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις στις ΗΠΑ, έτσι ώστε να αποφύγει τους τραμπικούς δασμούς.

Ωστόσο, η επιχείρηση που έγινε σε μια ευαίσθητη χρονικά στιγμή, λόγω των διαπραγματεύσεων για τους δασμούς, προκάλεσε ανησυχία στη Σεούλ, μεταδίδει το BBC.

Η LG Energy Solution, η οποία συνεργάζεται με τη Hyundai στη λειτουργία του εργοστασίου, ανέφερε ότι πολλοί από τους εργαζόμενους της που συνελήφθησαν βρίσκονταν στις ΗΠΑ με επαγγελματικές βίζες ή μέσω προγράμματος απαλλαγής από βίζα (visa waiver).

Το εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει ηλεκτρικά οχήματα, είχε παρουσιαστεί από τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη της Τζόρτζια ως το μεγαλύτερο οικονομικό έργο στην ιστορία της πολιτείας, απασχολώντας 1.200 άτομα.

Οι συλληφθέντες κρατούνται σε εγκαταστάσεις της ICE στην πόλη Folkston της Τζόρτζια.