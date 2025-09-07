Ο Τραμπ πήρε τ’ όπλο του

Το ’πε και το ’κανε ο Αμερικανός πρόεδρος: βάφτισε το υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ «υπουργείο Πολέμου», ενώ επιμένει στην ανάπτυξη ανδρών της εθνοφρουράς σε πόλεις με Δημοκρατικούς δημάρχους ● Στρέφεται, επίσης, εναντίον πόλεων που προσφέρουν υπηρεσίες ασύλου σε παράτυπους μετανάστες

Υπουργείο Πολέμου. Εθνοφρουρά στο Λος Αντζελες, στην Ουάσινγκτον, στο Σικάγο και ποιος ξέρει πού αλλού. Μήνυση στη Βοστόνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ στρατιωτικοποιεί την πολιτική ζωή στις ΗΠΑ και το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία, τόσο σε πρακτικό επίπεδο όσο και σε συμβολικό.

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμενόταν να υπογράψει διάταγμα για τη μετονομασία του υπουργείου Αμυνας σε υπουργείο Πολέμου. Κάτι που είχε αφήσει να εννοηθεί μιλώντας σε δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα, αν και τότε οι περισσότεροι δεν κατάλαβαν κατά πόσο μιλούσε σοβαρά.

«Η αποκατάσταση του ονόματος “υπουργείο Πολέμου” θα τονίσει την έμφαση αυτού του υπουργείου στα εθνικά μας συμφέροντα και θα στείλει στους αντιπάλους το μήνυμα ότι η Αμερική είναι έτοιμη να διεξαγάγει πόλεμο προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά της», φερόταν να γράφει το προσχέδιο του διατάγματος που περιήλθε στα χέρια της Washington Post.

Η εθνοφρουρά

To εν λόγω υπουργείο ιδρύθηκε το 1789 από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον, ως υπουργείο Πολέμου, και διατήρησε αυτό το όνομα έως το 1947, επί προεδρίας Χάρι Τρούμαν, οπότε άλλαξε σε υπουργείο Αμυνας κατόπιν μιας γενικότερης αναδιάρθρωσης στα επιτελεία των ενόπλων δυνάμεων. Η οριστικοποίηση της αλλαγής ονόματος απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου. Ο Τραμπ, πάντως, σε πρόσφατη δήλωσή του θεώρησε σίγουρο πως θα την έχει. «Ούτε καν τη χρειαζόμαστε», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Κι ενώ ο πρόεδρος πουλά εθνικό μεγαλείο, από το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζονταν ήδη αντιρρήσεις για τη σκοπιμότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας ενέργειας. «Γιατί να μη ρίξει τα χρήματα που θα απαιτηθούν για την αλλαγή του ονόματος στη στήριξη των οικογενειών του στρατεύματος ή στην πρόσληψη διπλωματών για την πρόληψη νέων συγκρούσεων;» αναρωτήθηκε η Δημοκρατική γερουσιαστής Τάμι Ντάκγουορθ, δίνοντας η ίδια την απάντηση: «Διότι ο Τραμπ προτιμά να χρησιμοποιεί το στράτευμα για να κερδίζει πόντους πολιτικά, αντί να ενισχύσει την εθνική μας ασφάλεια».

Οσο και να μη θέλει κανείς, είναι δύσκολο να μη συνδέσει τη μετονομασία του υπουργείου Αμυνας με τον «εσωτερικό πόλεμο» που έχει εξαπολύσει ο Τραμπ σε πόλεις και πολιτείες που δεν ακολουθούν την πολιτική γραμμή του με το πρόσχημα της πάταξης της εγκληματικότητας.

Ξεκίνησε με την αποστολή με το «έτσι θέλω» της εθνοφρουράς στο Λος Αντζελες, ενέργεια που κρίθηκε πριν από λίγες μέρες παράνομη από ομοσπονδιακή δικαστή της Καλιφόρνιας· συνέχισε με την Ουάσινγκτον και προετοιμάζεται για τους επόμενους στόχους: Σικάγο, όπως έχει προαναγγείλει, Βαλτιμόρη, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί ή, μήπως, Νέα Ορλεάνη;

«Θα πάρουμε τώρα την απόφαση, θα πάμε στο Σικάγο ή θα πάμε σε ένα μέρος σαν τη Νέα Ορλεάνη, όπου έχουμε έναν σπουδαίο κυβερνήτη, τον Τζεφ Λάντρι, ο οποίος θέλει να μπούμε για να ισιώσουμε ένα πολύ όμορφο μέρος αυτής της χώρας, που έχει γίνει αρκετά στραβό, αρκετά άσχημο;» είπε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους.

Γιατί η Νέα Ορλεάνη; Μάλλον γιατί αποτελεί «παραφωνία»: μια πόλη με Δημοκρατικό δήμο σε μια Ρεπουμπλικανική πολιτεία όπως η Λουιζιάνα, όπου οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν επίσης και τα δύο σώματα του τοπικού Κογκρέσου.

Χωρίς, βέβαια, αυτό να σημαίνει ότι φεύγουν από το προσκήνιο οι άλλοι στόχοι. Στο Σικάγο, για παράδειγμα, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Τζέι Μπι Πρίτσκερ και ο Δημοκρατικός δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον είναι έτοιμοι για την «υποδοχή» της εθνοφρουράς.

Μήνυση σε δήμο

«Θα πάμε αμέσως στα δικαστήρια αν σταλεί η εθνοφρουρά ή κάποιο άλλο στρατιωτικό σώμα στην πόλη του Σικάγου, αμέσως», δήλωσε ο Πρίτσκερ. Η μήνυση κατά της κυβέρνησης, πάντως, έχει ήδη πέσει από τον γενικό εισαγγελέα της Ουάσινγκτον DC, Μπράιαν Σουάλμπ, ο οποίος χαρακτηρίζει παράνομη την αποστολή της εθνοφρουράς στην πόλη και την αποκαλεί «ακούσια στρατιωτική κατοχή».

Δικαστική διαμάχη όμως έχει ανοίξει και με τη Βοστόνη. Το υπουργείο Δικαιοσύνης μήνυσε τον δήμο επειδή έχει ανακηρυχθεί «πόλη άσυλο» για τους παράτυπους μετανάστες, όπως πολλές άλλες αμερικανικές πόλεις που τους προσφέρουν διαμονή, νομική και οικονομική υποστήριξη κ.λπ.

Σύμφωνα μάλιστα με το Politico, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να στείλει στη Βοστόνη ολόκληρη κουστωδία από πράκτορες του ICE, της υπηρεσίας μετανάστευσης. «Σε αντίθεση με την κυβέρνηση Τραμπ, η Βοστόνη εφαρμόζει τον νόμο –του δήμου, της Πολιτείας και του ομοσπονδιακού κράτους», απαντά η προοδευτική δήμαρχος Μισέλ Γου η οποία, προς απογοήτευση του Τραμπ, θεωρείται σίγουρο ότι θα επανεκλεγεί το φθινόπωρο.