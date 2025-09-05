Έξω φρενών ο Τραμπ με το πρόστιμο της ΕΕ στην Google

Απειλεί με δασμούς την ΕΕ • Μπορεί να τιναχτεί στον αέρα η εμπορική συμφωνία των ΗΠΑ με την ΕΕ.

Πυρ και μανία έγινε ο Τραμπ με το νέο υπέρογκο πρόστιμο που επέβαλλε η ΕΕ στην Google για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της Ένωσης.

«Η Ευρώπη επιτέθηκε σήμερα σε άλλη μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία, τη Google», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι αν η ΕΕ δεν αναθεωρήσει τα «άδικα» πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στη Google αλλά και στην Apple, ο ίδιος θα «υποχρεωθεί» να θέσει σε εφαρμογή τον μηχανισμό επιβολής τιμωρητικών δασμών, τον λεγόμενο «Άρθρο 301».

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβαίνει αυτό στη λαμπρή και άνευ προηγουμένου αμερικανική εφευρετικότητα και, αν συμβεί, θα αναγκαστώ να ξεκινήσω τη διαδικασία του Άρθρου 301 για να ακυρώσω τις άδικες ποινές που επιβάλλονται σε αυτές τις φορολογούμενες αμερικανικές εταιρείες», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ απειλεί άμεσα με δασμούς την ΕΕ λίγες μόλις ημέρες από την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις ΗΠΑ για τους δασμούς.

Υπενθυμίζεται πως το ζήτημα με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς αποτελεί κόκκινο πανί για τον Τραμπ και μπορεί να θέσει ευθέως υπό αμφισβήτηση την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.