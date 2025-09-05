Μαύρα σύννεφα πάνω από την αμερικανική οικονομία

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ επιβραδύνεται, σύμφωνα με μια επίσημη έκθεση που ανακοινώθηκε σήμερα, μολονότι η αξιοπιστία της αμφισβητήθηκε έντονα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου δημιούργησε μόνο 22.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, αριθμός πολύ μικρότερος από τον αναμενόμενο, σύμφωνα με αυτήν την έκθεση του υπουργείου Εργασίας. Οι αναλυτές ανέμεναν ότι οι νέες θέσεις εργασίας θα ανέρχονταν σε 75.000, σύμφωνα με την εταιρεία MarketWatch.

Η ανεργία από την άλλη αυξήθηκε στο 4,3%, από 4,2% τον Ιούλιο και 4,1% τον Ιούνιο. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφεται από το φθινόπωρο του 2021.

Ο πρόεδρος Τραμπ δεν σχολίασε ευθέως την έκθεση στις πρωινές αναρτήσεις του. Τα έβαλε όμως για άλλη μια φορά με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ, επιμένοντας ότι «θα έπρεπε να έχει μειώσει τα επιτόκια εδώ και καιρό».

Τον περασμένο μήνα, μετά τη δημοσιοποίηση της προηγούμενης έκθεσης για την απασχόληση –που χαρακτηρίστηκε απογοητευτική– ο Τραμπ απέλυσε τη διευθύντρια της στατιστικής υπηρεσίας. Υποστηρίζει ότι τα νούμερα ήταν ψεύτικα και ότι στόχος ήταν να υπονομευθεί το έργο του.

Η εκπρόσωπός του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δεν αμφισβήτησε τα σημερινά στοιχεία, όμως επέρριψε και αυτή ευθύνες στη Fed. «Το αναπτυξιακό πρόγραμμα» της κυβέρνησης «εξακολουθεί να το φρενάρει η ανόητη άρνηση του Τζερόμ «Πολύ αργά» Πάουελ να παραδεχτεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δίκιο σε όλα», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η Λέβιτ διαβεβαίωσε επίσης ότι δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας, «όλες για εργαζόμενους που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ».

Ένας οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ παραδέχτηκε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ότι τα νούμερα του Αυγούστου ήταν «λίγο απογοητευτικά» αλλά ο ίδιος αναμένει ότι στη συνέχεια θα αναθεωρηθούν προς τα επάνω.