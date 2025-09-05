Η απόβαση των Αμερικανών στη Β. Κορέα που κατέληξε σε φιάσκο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σε μυστική αποστολή του αμερικανικού ναυτικού στη Βόρεια Κορέα η οποία θα έθετε τον κόσμο σε κίνδυνο, έφεραν στο φως της δημοσιότητας οι New York Times σε αναλυτικό δημοσίευμά τους.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιμ Γιόνγκ Ουν για τα πυρηνικά της Β. Κορέας, μια από τις επίλεκτες ομάδες ναυτών γνωστές και ως Navy Sea, Air and Land Teams (SEALs), προσπάθησε να εγκαταστήσει υποβρύχιο εξοπλισμό που θα προκαλούσε παρεμβολές στα κανάλια επικοινωνίας του ηγέτη της Πιονγιάνγκ, ώστε να αντλήσουν κρίσιμες πληροφορίες για την φέρουσα ικανότητα της Β. Κορέας.

Η κίνηση ωστόσο ήταν υψηλού ρίσκου καθώς αφ' ενός η επίλεκτη ομάδα δρούσε μέσα στην επικράτεια της Β. Κορέας και αφ' ετέρου έστω και ένα μικρό λάθος στη στρατηγική που χρησιμοποίησαν οι επίλεκτοι, θα ήταν ακόμη και casus belli για τον Κιμ Γιόνγκ Ουν, καθώς η χώρα του θα απαντούσε είτε με ομηρία είτε με πυρηνικό πόλεμο. Συνεπώς έλαβαν την πολυπόθητη έγκριση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διήνυσε τη πρώτη θητεία του τον καιρό που γινόταν η επιχείρηση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, για την αποστολή επιλέχθηκε η Κόκκινη Μοίρα - SEAL 6, που κατάφερε να σκοτώσει τον Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν το 2011. Παρά τις εκτεταμένες πρόβες της έμπειρης ομάδας, η κατάσταση ξέφυγε όταν η αποστολή εκτιμούσε ότι έφτασε σε μια έρημη ακτή, όμως ξαφνικά είδαν ένα πλοίο από τη Βόρεια Κορέα να περνά κοντά τους. Νομίζοντας ότι οι αρχές εντόπισαν τους κομάντος, οι τελευταίοι άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα όλοι όσοι επέβαιναν στο πλοίο να σκοτωθούν. Οι επίλεκτοι εν τέλει αποχώρησαν από τη περιοχή χωρίς να εγκαταστήσουν την εν λόγω συσκευή.

Αυτή η αφήγηση βασίζεται σε συνεντεύξεις σχεδόν 20 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών κυβερνητικών αξιωματούχων, μελών της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ και νυν και πρώην στρατιωτικού προσωπικού που γνωρίζει την αποστολή, αναφέρουν οι NYT. Όλοι τους μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της αποστολής.

Δεν είναι σαφές πόσα κατάφερε να ανακαλύψει η Βόρεια Κορέα για την αποστολή. Ωστόσο, η επιχείρηση των SEAL είναι ένα κεφάλαιο σε μια 10ετή προσπάθεια των αμερικανικών κυβερνήσεων να εμπλακούν με τη Βόρεια Κορέα και να περιορίσουν τα πυρηνικά της προγράμματα. Σχεδόν τίποτα από όσα έχουν δοκιμάσει οι ΗΠΑ - ούτε οι δεσμεύσεις για στενότερες σχέσεις ούτε η πίεση των κυρώσεων - δεν έχει λειτουργήσει.

Το χρονικό του φιάσκου

Η νύχτα ήταν ήρεμη και η θάλασσα ήρεμη. Καθώς τα μίνι υποβρύχια έφτασαν προς τον στόχο, οι αισθητήρες τους υπέδειξαν ότι οι πληροφορίες ήταν σωστές. Η ακτή φαινόταν άδεια, όπως γράφουν οι NYT.

Τα μίνι υποβρύχια έφτασαν στο σημείο όπου έπρεπε να είναι στον πυθμένα της θάλασσας. Εκεί, η ομάδα έκανε αυτό που μπορεί να ήταν το πρώτο από τα τρία μικρά λάθη που φαινόταν ασήμαντα εκείνη τη στιγμή, αλλά μπορεί να καταδίκασαν την αποστολή. Στο σκοτάδι, το πρώτο μίνι υποβρύχιο έπεσε στον πυθμένα της θάλασσας όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά το δεύτερο ξεπέρασε το στόχο και έπρεπε να κάνει αναστροφή, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι συρόμενες πόρτες των υποβρυχίων άνοιξαν και οι SEALs - όλοι κρατούσαν μη ανιχνεύσιμα όπλα γεμάτα με μη ανιχνεύσιμα πυρομαχικά - κολύμπησαν σιωπηλά κάτω από το νερό προς την ακτή με τη συσκευή ακρόασης. Κάθε λίγα μέτρα, οι SEALs κρυφοκοίταζαν πάνω από τα σκοτεινά νερά για να σαρώσουν το περιβάλλον τους. Όλα φαίνονταν καθαρά. Αυτό μπορεί να ήταν ένα δεύτερο λάθος.

Στο σκοτάδι αχνοφαινόταν μια μικρή βάρκα στην οποία βρισκόταν ένα πλήρωμα Βορειοκορεατών, τους οποίους ήταν εύκολο να παραβλέψει κανείς επειδή οι αισθητήρες στα γυαλιά νυχτερινής όρασης των SEALs είχαν σχεδιαστεί εν μέρει για να ανιχνεύουν τη θερμότητα, και οι στολές κατάδυσης που φορούσαν οι Κορεάτες μπορούσαν να εντοπιστούν.

Οι SEALs έφτασαν στην ακτή νομίζοντας ότι ήταν μόνοι τους και άρχισαν να βγάζουν τον εξοπλισμό κατάδυσης. Ο στόχος ήταν μόνο μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά. Πίσω στα μίνι υποβρύχια, οι ειδικοί επανατοποθέτησαν το υποβρύχιο που ήταν στραμμένο προς τη λάθος κατεύθυνση. Με τις συρόμενες πόρτες του πιλοτηρίου ανοιχτές για ορατότητα και επικοινωνία, ένας πιλότος έβαλε μπρος τον ηλεκτροκινητήρα και έφερε το υποβρύχιο κοντά. Αυτό ήταν πιθανώς ένα τρίτο λάθος.

Ορισμένοι από την αποστολή θεώρησαν αργότερα σε ενημερώσεις ότι τα ίχνη του κινητήρα μπορεί να τράβηξαν την προσοχή του βορειοκορεατικού σκάφους. Και αν το πλήρωμα του σκάφους άκουγε έναν παφλασμό και γύριζε να κοιτάξει, μπορεί να έβλεπε φως από τα ανοιχτά πιλοτήρια των υποβρυχίων να λάμπει στο σκοτάδι.

Το σκάφος άρχισε να κινείται προς τα μίνι υποβρύχια και οι Βορειοκορεάτες φώτιζαν με φακούς και μιλούσαν σαν να είχαν παρατηρήσει κάτι.

Ορισμένοι από τα υποβρύχια είπαν στους αξιωματούχους στις ενημερώσεις που ακολούθησαν ότι από το σημείο που βρίσκονταν, κοιτάζοντας ψηλά μέσα από τα καθαρά νερά, το σκάφος φαινόταν ακόμα σε ασφαλή απόσταση και αμφέβαλλαν ότι τους είχαν εντοπίσει. Αλλά οι SEALs στην ακτή το έβλεπαν διαφορετικά. Στη σκοτεινή, χωρίς χαρακτηριστικά θάλασσα, το σκάφος τους φαινόταν να βρίσκεται σχεδόν πάνω στα μίνι υποβρύχια.

Με τις επικοινωνίες να έχουν διακοπεί, δεν υπήρχε τρόπος για την ομάδα στην ακτή να συσκεφθεί με τα μίνι υποβρύχια. Οι SEAL δεν ήξεραν αν έβλεπαν μια περίπολο ασφαλείας που τους κυνηγούσε ή ένα απλό πλήρωμα ψαρέματος που δεν γνώριζε την αποστολή υψηλού κινδύνου που εκτυλίσσονταν γύρω τους.

Ένας άνδρας από το βορειοκορεατικό σκάφος έπεσε στη θάλασσα. Αν η ομάδα της ακτής έμπαινε σε μπελάδες, το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο είχε μια ομάδα ενισχύσεων των SEAL σε ετοιμότητα με φουσκωτά ταχύπλοα. Πιο μακριά από την ακτή, υπήρχαν αεροσκάφη stealth περιστροφικού τύπου σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ με ακόμη περισσότερους στρατιώτες Ειδικών Επιχειρήσεων, έτοιμους να επέμβουν αν χρειαζόταν.

Οι SEAL αντιμετώπιζαν μια κρίσιμη απόφαση, αλλά δεν υπήρχε τρόπος να συζητήσουν την επόμενη κίνηση. Ο διοικητής της αποστολής ήταν χιλιόμετρα μακριά στο μεγάλο υποβρύχιο. Χωρίς drones και με διακοπή επικοινωνιών, πολλά από τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα στα οποία βασίζονταν κανονικά οι SEAL δεν τα είχαν στη διάθεσή τους.

Καθώς η ομάδα της ακτής παρακολουθούσε τον Βορειοκορεάτη στο νερό, ο ανώτερος στρατιώτης των SEAL στην ακτή επέλεξε μια πορεία δράσης. Αμέσως έστρεψε το όπλο του στο κέντρο και πυροβόλησε. Οι άλλοι SEAL έκαναν ενστικτωδώς το ίδιο. Το σχέδιο απαιτούσε από τους SEAL να διακόψουν αμέσως την αποστολή σε περίπτωση που συναντούσαν κάποιον. Οι δυνάμεις ασφαλείας της Βόρειας Κορέας θα μπορούσαν να έρθουν. Δεν υπήρχε χρόνος για να τοποθετηθεί η συσκευή.

Η ομάδα της ακτής κολύμπησε προς το σκάφος για να βεβαιωθεί ότι όλοι οι Βορειοκορεάτες ήταν νεκροί. Δεν βρήκαν όπλα ή στολές. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το πλήρωμα, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες από την αποστολή, αριθμούσε δύο ή τρία άτομα, ήταν πολίτες που βουτούσαν για οστρακοειδή. Όλοι ήταν νεκροί, συμπεριλαμβανομένου του άνδρα στο νερό. Αξιωματούχοι που γνώριζαν την αποστολή δήλωσαν ότι οι SEALs τράβηξαν τις σορούς στο νερό για να τις κρύψουν από τις βορειοκορεατικές αρχές. Ένας πρόσθεσε ότι τρύπησαν τους πνεύμονες του πληρώματος του σκάφους με μαχαίρια για να βεβαιωθούν ότι τα πτώματα θα βυθίζονταν.

Οι ειδικές δυνάμεις κολύμπησαν πίσω στα μίνι υποβρύχια και έστειλαν σήμα κινδύνου. Πιστεύοντας ότι διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο σύλληψης, το μεγάλο πυρηνικό υποβρύχιο έκανε ελιγμούς σε ρηχά νερά κοντά στην ακτή. Στη συνέχεια, έσπευσε προς τον ανοιχτό ωκεανό. Όλο το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ διέφυγε σώο και αβλαβές.