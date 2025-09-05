Στο νοσοκομείο ο Τζο Μπαίντεν, υποβλήθηκε σε επέμβαση κατά του καρκίνου

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση καρκινικής βλάβης από το δέρμα του.
Σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου του στο CBS News, ο 82χρονος υποβλήθηκε σε επέμβαση με τη μέθοδο Mohs, μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του δέρματος μέχρι να μην υπάρχουν ίχνη καρκίνου.
Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει ο Μπάιντεν.
Πρόσφατα, είχε εντοπιστεί με τραύμα στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού του, ενώ τον Μάιο διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη που έχει εξαπλωθεί στα οστά του.
«Ο καρκίνος μας αγγίζει όλους», έγραψε ο Μπάιντεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκείνη την εποχή.
