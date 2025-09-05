Κυρώσεις ΗΠΑ σε παλαιστινιακές ΜΚΟ που υποστηρίζουν το ΔΠΔ

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε τρεις παλαιστινιακές μη κυβερνητικές οργανώσεις με την κατηγορία ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου.
Οι ΜΚΟ αλ Χακ, αλ Μεζάν και το Παλαιστινιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «εμπλέκονται άμεσα στις προσπάθειες του ΔΠΔ να ερευνήσει, να συλλάβει, να κρατήσει ή να διώξει Ισραηλινούς πολίτες, χωρίς τη συγκατάθεση του Ισραήλ», επισημαίνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του, η οποία φέρει την υπογραφή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
«Είμαστε αντίθετοι στην πολιτικοποιημένη ατζέντα του ΔΠΔ (…) και στην περιφρόνησή του για την κυριαρχία των ΗΠΑ και των συμμάχων μας», προσθέτει η ανακοίνωση.
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν είναι μέλη του ΔΠΔ, το οποίο είναι αρμόδιο για τη δίωξη ατόμων που κατηγορούνται για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Οι δύο χώρες δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ να διώκει τους πολίτες τους.
