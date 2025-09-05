Αθήνα, 31°C
Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου, 2025
Κυρώσεις ΗΠΑ σε παλαιστινιακές ΜΚΟ που υποστηρίζουν το ΔΠΔ

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Νετανιάχου δίνει γη και ύδωρ στο Ισραήλ, αυτή τη φορά, με πρόσχημα την «πολιτικοποιημένη ατζέντα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου».

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε τρεις παλαιστινιακές μη κυβερνητικές οργανώσεις με την κατηγορία ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Οι ΜΚΟ αλ Χακ, αλ Μεζάν και το Παλαιστινιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «εμπλέκονται άμεσα στις προσπάθειες του ΔΠΔ να ερευνήσει, να συλλάβει, να κρατήσει ή να διώξει Ισραηλινούς πολίτες, χωρίς τη συγκατάθεση του Ισραήλ», επισημαίνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του, η οποία φέρει την υπογραφή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Είμαστε αντίθετοι στην πολιτικοποιημένη ατζέντα του ΔΠΔ (…) και στην περιφρόνησή του για την κυριαρχία των ΗΠΑ και των συμμάχων μας», προσθέτει η ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν είναι μέλη του ΔΠΔ, το οποίο είναι αρμόδιο για τη δίωξη ατόμων που κατηγορούνται για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Οι δύο χώρες δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ να διώκει τους πολίτες τους.

