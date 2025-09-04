Δικαστικό «όχι» σε περικοπές 10 δισ. δολαρίων από τον Τραμπ για την Υγεία

Ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσινγκτον αποφάσισε ότι η περικοπή 10 δισ. δολαρίων από προγράμματα για την Υγεία ίσως να είναι παράνομη.

Άλλο ένα χρηματοδοτικό «τσεκούρι» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε πόρους ύψους 10 δισ. δολαρίων, είδε το «όχι» ενός ομοσπονδιακού δικαστή από τη Ουάσινγκτον, οι οποίοι θα κατευθύνονταν όλοι σε προγράμματα υγείας, είτε άμεσα από τις ΗΠΑ είτε μέσω του USAID.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής της Ουάσινγκτον Αμίρ Άλι αποφάσισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να αποδεσμεύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε εξωτερική βοήθεια που έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο, συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα δαπανήσει.

Ο Αμίρ Άλι αποφάνθηκε την Τετάρτη ότι η κίνηση της ρεπουμπλικανικής κυβέρνησης ενδέχεται να ήταν παράνομη και εξέδωσε προσωρινή διαταγή που διατάζει την αποδέσμευση 11,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που πρόκειται να λήξουν στο τέλος του μήνα.

«Για να είμαστε σαφείς, κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι κατηγορούμενοι έχουν σημαντική διακριτική ευχέρεια ως προς τον τρόπο διάθεσης των εν λόγω κονδυλίων, και το Δικαστήριο δεν δίνει εντολή στους κατηγορούμενους να πραγματοποιήσουν πληρωμές σε συγκεκριμένους αποδέκτες», έγραψε ο Άλι, ο οποίος ορίστηκε από τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. «Ωστόσο, οι κατηγορούμενοι δεν έχουν καμία διακριτική ευχέρεια ως προς το αν θα δαπανήσουν τα κονδύλια».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατέθεσε αίτηση έφεσης την Πέμπτη.

Ο Τραμπ δήλωσε στον Πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον, σε επιστολή του στις 28 Αυγούστου ότι δεν θα δαπανήσει 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξωτερική βοήθεια που έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο, μειώνοντας ουσιαστικά τον προϋπολογισμό χωρίς να λάβει την έγκριση από το Κογκρέσο.

Χρησιμοποίησε για πρώτη φορά μετά το 1977 αυτό που είναι γνωστό ως «pocket rescission» (ακύρωση από την τσέπη). Αυτό συμβαίνει όταν ένας πρόεδρος υποβάλλει αίτημα στο Κογκρέσο προς το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους να μην δαπανήσει εγκεκριμένα χρήματα.

Αυτή η εκπρόθεσμη πρωτοβουλία σημαίνει ότι το Κογκρέσο δεν μπορεί να ενεργήσει σχετικά με το αίτημα εντός της απαιτούμενης προθεσμίας των 45 ημερών και, ως αποτέλεσμα, τα χρήματα παραμένουν αχρησιμοποίητα καθώς το οικονομικό έτος πλησιάζει στο τέλος του στα τέλη Σεπτεμβρίου. Είναι η πρώτη φορά σε σχεδόν 50 χρόνια που ένας πρόεδρος χρησιμοποιεί αυτή την τακτική.

Ο Άλι είπε ότι το Κογκρέσο θα πρέπει να εγκρίνει την πρόταση ακύρωσης για να μπορέσει η κυβέρνηση να παρακρατήσει τα χρήματα.

Ο νόμος «ορίζει ρητά ότι είναι η δράση του Κογκρέσου —και όχι η διαβίβαση ειδικού μηνύματος από τον Πρόεδρο— που ενεργοποιεί την ακύρωση των προηγούμενων πιστώσεων», έγραψε.

Τα χρήματα που διακυβεύονται περιλαμβάνουν σχεδόν 4 δισεκατομμύρια δολάρια για την Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) για δαπάνες σε προγράμματα παγκόσμιας υγείας και περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια δολάρια για προγράμματα HIV και AIDS. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τα χρήματα ως σπατάλη που δεν συνάδει με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής του και τον Ιανουάριο εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο έδωσε εντολή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στην USAID να παγώσουν τις δαπάνες για την εξωτερική βοήθεια.

Μια επιτροπή δικαστών του εφετείου αποφάνθηκε τον περασμένο μήνα ότι η κυβέρνηση μπορούσε να αναστείλει τα χρήματα. Οι δικαστές αναθεώρησαν αργότερα την άποψή τους, αναβιώνοντας την αγωγή ενώπιον του Αλί.

Στην απόφασή του, ο Αλί δήλωσε ότι κατανοούσε ότι η απόφασή του δεν θα ήταν η τελική λέξη στην υπόθεση, προσθέτοντας ότι «η οριστική καθοδήγηση του ανώτερου δικαστηρίου θα είναι τώρα διδακτική».

«Η υπόθεση αυτή εγείρει ζητήματα τεράστιας νομικής και πρακτικής σημασίας, μεταξύ των οποίων και το αν υπάρχει τρόπος να αμφισβητηθεί η απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας να μην δαπανήσει τα κονδύλια που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο», έγραψε.