Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου, 2025
Harvard Τραμπ
Διαμαρτυρία φοιτητών και εργαζομένων του Harvard μετά τις απειλές Τραμπ. | (AP Photo)

Δικαστικό «μπλόκο» στις τραμπικές κυρώσεις στο Χάρβαρντ

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Αμερικανικό δικαστήριο ακυρώνει το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων που επέβαλε ο Τραμπ στο πανεπιστήμιο, επικαλούμενο την πρώτη τροπολογία του Συντάγματος.

Tην ακύρωση του παγώματος χρηματοδοτήσεων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση του Τραμπ στο περίβλεπτο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ των ΗΠΑ, ιδίως εξαιτίας των αιτιάσεων πως δεν προστάτευσε επαρκώς τους εβραίους φοιτητές του, διέταξε χθες αμερικανικό δικαστήριο.

«Το δικαστήριο ακυρώνει και παραμερίζει» τις αποφάσεις που έλαβε προς αυτό η κυβέρνηση, κρίνοντας πως αποτελούσαν «παραβίαση της πρώτης τροπολογίας» του αμερικανικού Συντάγματος, τόνισε η ομοσπονδιακή δικάστρια της Βοστόνης Άλισον Μπάροους στη διαταγή της.

Στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το αρχαιότερο αμερικανικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης ότι κάνει κατήχηση στην ιδεολογία «woke», χρησιμοποιώντας όρο που έχει ιδιοποιηθεί η δεξιά στις ΗΠΑ κι επισείει όταν αναφέρεται μειωτικά σε ιδέες που βρίσκει υπερβολικά προοδευτικές.

Το κατηγόρησε επίσης ότι δεν προστάτευσε επαρκώς τους εβραίους ή ισραηλινούς φοιτητές του κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πανεπιστημιούπολή του εναντίον της γενοκτονίας στη Γάζα.

Σε αντίποινα, η κυβέρνησή του αποφάσισε να στερηθεί το Χάρβαρντ πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακών επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων προοριζόμενων για έρευνα στα πεδία της υγείας, ενώ ανακάλεσε επίσης την πιστοποίηση SEVIS του ιδρύματος, θέτοντάς το με άλλα λόγια εκτός του βασικού συστήματος μέσω του οποίου ξένοι φοιτητές εξασφαλίζουν τη φοίτησή τους σε ιδρύματα των ΗΠΑ.

Κατόπιν της προσφυγής της διοίκησης του πανεπιστημίου, η δικάστρια ανέφερε στην απόφασή της πως «ο αντισημιτισμός, όπως και άλλες μορφές διάκρισης ή προκατάληψης, είναι απαράδεκτος. Είναι σαφές, κατά την άποψη ακόμη και του ίδιου του Χάρβαρντ, ότι το πανεπιστήμιο αντιμετώπισε αντισημιτισμό τα τελευταία χρόνια και θα μπορούσε – και θα όφειλε – να είχε χειριστεί καλύτερα το πρόβλημα αυτό».

Όμως «στην πραγματικότητα, ελάχιστη σχέση υπάρχει ανάμεσα στα πεδία έρευνας που πλήττονται από το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων και τον αντισημιτισμό», συμπληρώνει στην ετυμηγορία.

Η κ. Μπάροους προσάπτει ιδίως στην κυβέρνηση ότι «χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού για να διεξαγάγει στοχευμένη και με ιδεολογικό κίνητρο επίθεση εναντίον των πλέον έγκριτων πανεπιστημίων της χώρας».

