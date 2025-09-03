Αμήχανος ο Τραμπ, ρίχνει ξανά το «μπαλάκι» στον Πούτιν

Γενικόλογες και αόριστες δηλώσεις από Τραμπ που αναμένει την απόφαση του Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρωτοβουλία από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, όσον αφορά την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε μια χρονική στιγμή που υπάρχει διπλωματική στασιμότητα (παρά τις ελπίδες που σκόρπισαν οι συναντήσεις σε Αλάσκα και Λευκό Οίκο τον προηγούμενο μήνα) και την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος δέχεται πιέσεις να προβεί σε κυρώσεις κατά της Μόσχας, εκείνος επιλέγει να περιμένει τον Πούτιν να αποφασίσει. Στο ενδιάμεσο, ο Τραμπ προβαίνει σε γενικόλογες και αόριστες δηλώσεις, φανερώνοντας την αμηχανία του.

Μιλώντας, λοιπόν, σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε πως δεν είχε κάποιο μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στον Βλαντίμιρ Πούτιν, συμπληρώνοντας πως περιμένει την απόφασή του Ρώσου προέδρου. «Δεν έχω κάποιο μήνυμα για τον πρόεδρο Πούτιν», ανέφερε ο Τραμπ και συμπλήρωσε: «Γνωρίζει τη θέση μου και θα πάρει μια απόφαση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όποια κι αν είναι η απόφασή του, θα είμαστε ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι (από αυτήν). Εάν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν», είπε, χωρίς να δώσει καμία περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι θα μιλήσει σύντομα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η πρόταση Πούτιν και η Σύνοδος των «προθύμων»

Νωρίτερα, ο Πούτιν είχε απευθύνει «πρόσκληση» στον Ζελένσκι να συναντηθούν στη Μόσχα: μια πρόσκληση καταδικασμένη να απορριφθεί από το Κίεβο, το οποίο τη χαρακτήρισε ως απαράδεκτη. Ο Πούτιν επανέλαβε επίσης τη θέση του Κρεμλίνου ότι μια τέτοια συνάντηση πρέπει να προετοιμαστεί καλά εκ των προτέρων και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Ζελένσκι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ την Πέμπτη μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των προθύμων» για να συζητήσουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Στο Παρίσι βρίσκεται και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.