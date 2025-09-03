Επιθέσεις χωρίς τέλος στα εργατικά συνδικάτα

Μεγάλη διαδήλωση έγινε χθες στο Σικάγο, όπου τα αιτήματα για τα εργασιακά δικαιώματα έγιναν ένα με την αντίθεση στα σχέδια του Τραμπ να στείλει την Εθνοφρουρά και εκεί | AP PHOTO

Μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να φόρεσε ανήμερα της Εθνικής Ημέρας Εργασίας, το φιλεργατικό προσωπείο του, δεν σταματά ωστόσο να απολύει χιλιάδες εργαζόμενους από το Δημόσιο και να κηρύσσει τον πόλεμο στα εργασιακά δικαιώματα των υπολοίπων.

Είτε εν αγνοία του είτε εν γνώσει του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδεικνύεται ώρες ώρες μετρ της ειρωνείας. «Γιορτάζοντας τα 250 χρόνια του “Αμερικανού Εργαζόμενου” (sic). Ευτυχισμένη μέρα εργασίας!», έγραψε στο προσωπικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το Truth Social, για την Εθνική Ημέρα Εργασίας στις ΗΠΑ, η οποία έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε πρώτη Δευτέρα του Σεπτέμβρη.

Ο «φιλεργατικός» μεγιστάνας Τραμπ, αφού οδήγησε στην έξοδο δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο μέσω απόλυσης ή εθελούσιας αποχώρησης παρέα με τον πρώην κολλητό του Ιλον Μασκ, τώρα επιτίθεται στα εργασιακά δικαιώματα των υπολοίπων. Περισσότεροι από 445.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι χάνουν την προστασία και τα προνόμια που απορρέουν από τις συλλογικές τους συμβάσεις, καθώς με εντολή Τραμπ οι συμβάσεις αυτές παύουν να ισχύουν.

Στα τέλη Μαρτίου, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα με το οποίο έδινε εντολή σε 22 ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αγνοήσουν τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με συγκεκριμένα συνδικάτα. Οι εργαζόμενοι υπέβαλαν έφεση η οποία τελικά απορρίφθηκε τον Αύγουστο. Την περασμένη Πέμπτη, ο Τραμπ υπέγραψε και δεύτερο διάταγμα με το οποίο στερεί από τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα κάποιες χιλιάδες άλλους εργαζόμενους σε άλλες έξι υπηρεσίες.

Ο ισχυρισμός του είναι ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είχαν θέσεις που άπτονταν της εθνικής ασφάλειας και οι διατάξεις στις εργασιακές συμβάσεις τους έρχονταν σε σύγκρουση με τις πολιτικές που θέλει να εφαρμόσει. Οι εργαζόμενοι που πλήττονται είχαν, επομένως, κάθε λόγο να δώσουν το «παρών» στις διαδηλώσεις της 1ης Σεπτεμβρίου.

«Εχουν προκαλέσει διχασμό, άγχος και αβεβαιότητα στην καθημερινότητά σου ως κυβερνητικός υπάλληλος», είπε στο ρεπορτάζ της Guardian μια νοσηλεύτρια που εργάζεται στο παράρτημα του υπουργείου Βετεράνων στο Κουίνς της Νέας Υόρκης. Η γυναίκα, η οποία μίλησε ανώνυμα από φόβο για τυχόν αντίποινα, προέβλεψε ότι «αυτή η επίθεση στην εργατική τάξη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι απλά το πρώτο βήμα». «Νομίζω πως αυτή η κυβέρνηση μας χρησιμοποιεί ως πειραματόζωα. Αν πετύχει, πιστεύω πως σίγουρα θα κυνηγήσουν κάθε συνδικάτο στις ΗΠΑ», είπε στην Guardian ο Εβερετ Κέλι, πρόεδρος του AFGE, του μεγαλύτερου συνδικάτου στις ΗΠΑ. «Εδώ», πρόσθεσε, «δίνεται ένας αγώνας για την ίδια τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα».

Οι διαδηλώσεις

Στην επίθεση που δέχονται τα εργασιακά δικαιώματα από τον Τραμπ απάντησαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, είτε ήταν μέλη συνδικάτων είτε όχι, με διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, από τη Νέα Υόρκη ώς το Λος Αντζελες και από την Ουάσινγκτον ώς το Χιούστον του Τέξας. «Οι εργαζόμενοι πάνω από τους εκατομμυριούχους» ήταν το γενικό σύνθημα της μεγάλης κινητοποίησης της 1ης Σεπτεμβρίου, που πλαισιώθηκε με αιτήματα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης, της χρηματοδότησης των δημόσιων σχολείων, της υγειονομικής περίθαλψης και της προσιτής στέγης.

Μία από τις πιο μεγαλειώδεις διαδηλώσεις έλαβε χώρα στο Σικάγο, όπου τα αιτήματα για τα εργασιακά δικαιώματα και την αξιοπρεπή ζωή έγιναν ένα με την αντίθεση στα σχέδια του Τραμπ να στείλει την Εθνοφρουρά και σε αυτή την πόλη, κάτι με το οποίο διαφωνούν κάθετα οι τοπικές αρχές. «Οχι ομοσπονδιακά στρατεύματα στην πόλη του Σικάγου», τόνισε ο δήμαρχος της πόλης, Μπράντον Τζόνσον, απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Μέχρι στιγμής πάντως, τα πειράματα του Τραμπ με την εθνοφρουρά δεν φαίνεται να πηγαίνουν και τόσο καλά. Ομοσπονδιακός δικαστής της Καλιφόρνιας αποφάνθηκε χθες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραβίασε τον νόμο με την αποστολή 5.000 πεζοναυτών και μελών της εθνοφρουράς τον περασμένο Ιούνιο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει ξανά», έγραψε χθες ο Νιούσομ στο Χ, προσθέτοντας: «Τα δικαστήρια συμφωνούν - η στρατιωτικοποίηση των δρόμων μας και η χρήση του στρατού εναντίον Αμερικανών πολιτών είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ». Ο αμετανόητος Τραμπ πάντως ετοιμαζόταν χθες κάποια στιγμή να ανακοινώσει επίσημα τη μετονομασία του υπουργείου Αμυνας σε «υπουργείο Πολέμου». Το είχε... πετάξει εν τη ρύμη του λόγου την περασμένη εβδομάδα, αλλά τότε δεν πίστευαν πολλοί ότι σοβαρολογούσε. Μάλλον κακώς.