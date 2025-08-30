«Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη "πριονίζει" το τέλος του ουκρανικού πολέμου»

Συνεργάτες του Τραμπ υποστηρίζουν ότι η ευθύνη για τη μηδενική πρόοδο πρέπει να πέσει στους Ευρωπαίους συμμάχους τους, κι όχι στον Τραμπ ή ακόμα και στον Πούτιν.

Σε αδιέξοδο δείχνει να οδηγείται πάλι η επίλυση του Ουκρανικού, παρά τις πρόσφατες (φαινομενικά ελπιδοφόρες) διαπραγματεύσεις σε Αλάσκα και ΗΠΑ. Οι αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο, καθώς και οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, καταδεικνύουν ότι τυχόν συμφωνία ειρήνης είναι ακόμα πολύ μακριά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που επέλεξε τον ρόλο του μεσολαβητή - ειρηνοποιού, έχει ξεκαθαρίσει ότι η Αμερική δεν πρόκειται να ξοδέψει ούτε ένα δολάριο για τον πόλεμο αυτό, τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι εκλιπαρούν για εγγυήσεις ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή, το Axios αποκαλύπτει ότι ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες, ενώ υποστηρίζουν δημόσια την προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, επιχειρούν σιωπηλά να ακυρώσουν την όποια πρόοδο υπήρξε στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας (μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν).

Χάνουν την υπομονή τους

Το γεγονός είναι ότι δύο εβδομάδες μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν υπάρχει στασιμότητα στο θέμα. Σύμφωνα με το Axios, συνεργάτες του Τραμπ υποστηρίζουν ότι η ευθύνη για τη μηδενική πρόοδο πρέπει να πέσει στους Ευρωπαίους συμμάχους τους, κι όχι στον Τραμπ ή ακόμα και στον Πούτιν. Μάλιστα, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου φέρονται να χάνουν την υπομονή τους με τους Ευρωπαίους ηγέτες, που –όπως υποστηρίζουν οι Αμερικανοί– πιέζουν την Ουκρανία σε μη ρεαλιστικές θέσεις όσον αφορά τις εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και να δημιουργούν παράλογες προσδοκίες, ενώ παράλληλα περιμένουν από την Αμερική να επωμιστεί το κόστος», δήλωσε στο Axios κορυφαίος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο στενός κύκλος του Τραμπ υποστηρίζει επίσης ότι οι Ευρωπαίοι πιέζουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επιμείνει σε μια «καλύτερη συμφωνία»: σε μια μαξιμαλιστική προσέγγιση που έχει επιδεινώσει τον πόλεμο.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι Βρετανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι είναι πιο εποικοδομητικοί. Αλλά παραπονιούνται ότι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν οι ΗΠΑ να επωμιστούν το πλήρες κόστος του πολέμου, ενώ οι ίδιες δεν εμπλέκονται στο παιχνίδι.

«Η επίτευξη μιας συμφωνίας είναι η τέχνη του εφικτού», δήλωσε ο κορυφαίος αξιωματούχος. «Αλλά μερικοί από τους Ευρωπαίους συνεχίζουν να λειτουργούν σε μια παραμυθένια χώρα που αγνοεί το γεγονός ότι χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό».

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τις διπλωματικές προσπάθειες, μέχρι το ένα ή και τα δύο μέρη να αρχίσουν να δείχνουν μεγαλύτερη «ευελιξία».

Και στο βάθος κυρώσεις

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει έναν κατάλογο κυρώσεων που θα μπορούσαν εύλογα να επιβληθούν από την Ευρώπη κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Axios, οι κυρώσεις που οι ΗΠΑ προτρέπουν την Ευρώπη να υιοθετήσει κατά της Ρωσίας περιλαμβάνουν την πλήρη παύση όλων των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου - καθώς και δευτερογενείς δασμούς από την ΕΕ στην Ινδία και την Κίνα: παρόμοιους με αυτούς που έχουν ήδη επιβληθεί στην Ινδία από τις ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο, ο Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και «ολόκληρο τον κόσμο» να αναλάβουν αποφασιστικότερη δράση εναντίον της Ρωσίας. Τάχθηκε υπέρ της επιβολής αυστηρών κυρώσεων σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο και αέριο από τη Ρωσία και συνεπώς χρηματοδοτούν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφερόταν προφανώς σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, τις οποίες δεν κατονόμασε. Υπογράμμισε δε ότι επιπλέον κυρώσεις είναι αναγκαίες σε βάρος της ίδιας της Ρωσίας στον τραπεζικό και ενεργειακό τομέα.

Λίγο νωρίτερα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έστειλε μήνυμα στους συμμάχους του, καλώντας τους «να διασφαλίσουμε μαζί ότι η Ρωσία, τουλάχιστον για οικονομικούς λόγους, και ίσως για στρατιωτικούς λόγους… δεν θα μπορεί πλέον να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο».