Δικαστικό μπλόκο στους δασμούς Τραμπ: Παράνομοι οι περισσότεροι

Κίνδυνος για την ατζέντα του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος κατηγορείται για υπέρβαση εξουσιών όσον αφορά στις δασμολογικές πολιτικές • Στο Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να οδηγηθεί η απόφαση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη τις προεδρικές του εξουσίες, με τους περισσότερους από τους δασμούς που επέβαλε να κρίνονται παράνομοι, όπως αποφάνθηκε χθες Ομοσπονδιακό Εφετείο επικυρώνοντας απόφαση κατώτερου δικαστηρίου.

Πολλοί από τους υψηλούς δασμούς του Τραμπ «είναι απεριόριστοι σε πεδίο εφαρμογής, ποσό και διάρκεια», πρόσθεσε το Εφετείο και «επιβεβαιώνουν μια εκτεταμένη εξουσία που υπερβαίνει τους ρητούς περιορισμούς» του νόμου στον οποίο έχει βασιστεί η κυβέρνησή του.

Η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί το μεγαλύτερο πλήγμα μέχρι σήμερα στην πολιτική δασμών του Τραμπ και η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, όπου θα αποφανθεί αν ο Τραμπ έχει το νόμιμο δικαίωμα ως πρόεδρος να ανατρέψει την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ. Η εφαρμογή της απόφασης έχει ανασταλεί έως τις 14 Οκτωβρίου.

Η απόφαση έρχεται ως απάντηση σε δύο αγωγές που κατέθεσαν μικρές επιχειρήσεις και ένας συνασπισμός πολιτειών των ΗΠΑ. Οι αγωγές κατατέθηκαν μετά τα εκτελεστικά διατάγματα του Αμερικανού προέδρου τον Απρίλιο, τα οποία επέβαλαν βασικό δασμό 10% σε σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου, καθώς και «αμοιβαίους» δασμούς σε δεκάδες χώρες. Ο Τραμπ ανακήρυξε την ημερομηνία ως την «ημέρα απελευθέρωσης» της Αμερικής από τις αθέμιτες εμπορικές πολιτικές.

Τον Μάιο, το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου με έδρα τη Νέα Υόρκη κήρυξε τους δασμούς παράνομους. Η απόφαση αυτή ανεστάλη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έφεσης.

Εκτός από αυτούς τους δασμούς, η απόφαση του Εφετείου καταργεί τους δασμούς στον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα, τους οποίους ο Τραμπ υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητοι για να σταματήσει η «εισαγωγή ναρκωτικών».

Ωστόσο, η απόφαση δεν ισχύει για άλλους δασμούς, όπως αυτούς που επιβλήθηκαν στον χάλυβα και το αλουμίνιο, οι οποίοι θεσπίστηκαν βάσει διαφορετικής προεδρικής εξουσίας.

Πριν από την έκδοση της απόφασης, οι δικηγόροι του Λευκού Οίκου υποστήριξαν ότι η ακύρωση των δασμών θα οδηγούσε σε μια οικονομική κατάρρευση τύπου 1929, μια κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς που οδήγησε στη Μεγάλη Ύφεση.

«Η ξαφνική ανάκληση της δασμολογικής εξουσίας του Προέδρου βάσει της IEEPA θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την εθνική μας ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και την οικονομία μας», έγραψαν σε επιστολή τους.

«Ο Πρόεδρος πιστεύει ότι η χώρα μας δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσει τα τρισεκατομμύρια δολάρια που άλλες χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να πληρώσουν, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή».

Η απόφαση εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με συμφωνίες ορισμένων κρατών με τις ΗΠΑ για μειωμένους δασμούς.

Η τελευταία εξέλιξη σημαίνει ότι η υπόθεση είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει κρατήσει μια σκεπτικιστική στάση απέναντι στους προέδρους που προσπαθούν να εφαρμόσουν σαρωτικές νέες πολιτικές που δεν έχουν εγκριθεί άμεσα από το Κογκρέσο.

Αντίδραση Τραμπ

Εσφαλμένη χαρακτήρισε την απόφαση του Εφετείου ο πρόεδρος Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως όλοι οι δασμοί παραμένουν σε ισχύ. «ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Ένα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κερδίσουν στο τέλος», υποστήριξε και ισχυρίστηκε ότι η κατάργηση των δασμών θα αποτελούσε ολοκληρωτική καταστροφή για τις ΗΠΑ.