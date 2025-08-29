Αθήνα, 26°C
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 2025
Μάρκο Ρούμπιο
(AP Photo/Mark Schiefelbein)

Κόβουν τις βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους πριν τη Συνέλευση του ΟΗΕ

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Οι ΗΠΑ εμποδίζουν την πρόσβαση στα μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής, παραβαίνοντας τις σχετικές συμφωνίες. 

Απροκάλυπτα πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν το Ισραήλ και την επιδίωξή του για το (εφιαλτικό) μέλλον της Παλαιστίνης. Μάλιστα, οι ΗΠΑ  και αυτό το πράττει με τον πιο αισχρό διπλωματικά τρόπο, «κόβοντας» στελέχη της Παλαιστίνης από την προσεχή Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. 

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε τη Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ αρνούνται τη χορήγηση θεώρησης εισόδου στο έδαφός τους σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, όπου η Γαλλία αναμένεται να ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακαλεί και αρνείται τη χορήγηση θεώρησης εισόδου για τα μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών», ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η απρόσμενη αυτή ενέργεια φέρνει ακόμη πιο κοντά την κυβέρνηση Τραμπ με την κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους και προσπαθεί να βάλει στο ίδιο επίπεδο την Παλαιστινιακή Αρχή, που έχει την έδρα της στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, με τη Χαμάς στη Γάζα.

«Η κυβέρνηση Τραμπ ήταν σαφής: είναι προς το συμφέρον της εθνικής μας ασφάλειας να θεωρήσουμε την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και την Παλαιστινιακή Αρχή, υπόλογες για τη μη τήρηση των δεσμεύσεών τους και τη διακύβευση των προοπτικών ειρήνης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών τα βάζει με τους Παλαιστίνιους, ισχυριζόμενο πως χρησιμοποιήσουν τη δικαιοσύνη για αθέμιτους σκοπούς, προσφεύγοντας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στο Διεθνές Δικαστήριο για την επίλυση των διαφορών τους με το Ισραήλ. Ωστόσο, αυτό που επιζητούν οι Παλαιστίνιοι είναι η δικαίωσή τους για τον εφιαλτικό πόλεμο που ζουν. 

Η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να βάλει τέλος στις «προσπάθειες να παρακαμφθούν οι διαπραγματεύσεις μέσω διεθνών δικαστικών πολέμων» και «στις προσπάθειες να υπάρξει μονομερής αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους», προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να αρνούνται τις θεωρήσεις εισόδου σε αξιωματούχους που μεταβαίνουν στον ΟΗΕ, του οποίου η έδρα είναι στη Νέα Υόρκη, βάσει συμφωνίας την οποία το υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαιώνει ότι τηρεί με τη χορήγηση άδειας στην παλαιστινιακή αποστολή στον ΟΗΕ. Η 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 23 Σεπτεμβρίου.

Κόβουν τις βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους πριν τη Συνέλευση του ΟΗΕ

