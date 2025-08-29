Διακομματικές αντιδράσεις για τα τερτίπια Κένεντι στο Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών

Σε άλλο ένα επεισόδιο άλωσης των θεσμών από τη κυβέρνηση Τραμπ, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, όρισε ως αντικατάστατη του τον εκλεκτό του αλλά μη ειδικό στον τομέα της υγείας Τζιμ Ο' Νιλ.

Η απόλυση της διευθύντριας του CDC Σούζαν Μοναρέζ από τη κυβέρνηση Τραμπ, οδήγησε στο μοναδικό γεγονός να υπάρξουν αντιδράσεις στο Κογκρέσο, και από τους Δημοκρατικούς και από τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η Σούζαν Μοναρέζ, η οποία είχε οριστεί ως διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων μόλις πριν από ένα μήνα, απολύθηκε επειδή «δεν ήταν σύμφωνη με την ατζέντα του προέδρου» όμως η Μοναρέζ αρνήθηκε να αποχωρήσει. Οι δικηγόροι της αξιωματούχου δήλωσαν ότι, ως διορισμένη από τη Γερουσία, μόνο ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να την απομακρύνει.

Η Μοναρέζ απολύθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, επειδή αρνήθηκε να απομακρύνει αξιωματούχους της υπηρεσίας και δεσμεύτηκε να περιορίσει τα εγκεκριμένα εμβόλια. Ο Κένεντι, ο οποίος στο παρελθόν είχε ιδρύσει μια ομάδα κατά των εμβολίων, διαδίδει εδώ και καιρό παραπληροφόρηση σχετικά με τους εμβολιασμούς και αυτή την εβδομάδα επέβαλε νέους περιορισμούς σχετικά με το ποιος μπορεί να λάβει εμβόλια Covid.

Νέος επικεφαλής της υπηρεσίας ο Τζιμ Ο'Νιλ

Και ενώ οι αντιδράσεις κλιμακώνονται ολοένα και περισσότερο, ο Λευκός Οίκος επέλεξε έναν αναπληρωτή του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ για να αναλάβει καθήκοντα ως προσωρινός επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC). Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε στο Guardian ότι ο Τζιμ Ο'Νιλ, ο νυν αναπληρωτής υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (HHS), είχε επιλεγεί για να ηγηθεί προσωρινά της υπηρεσίας δημόσιας υγείας, δίνοντας στον Κένεντι έναν σύμμαχο στις προσπάθειές του να αναμορφώσει την πολιτική των ΗΠΑ για τα εμβόλια.

Σε αντίθεση με τη Μόναρεζ, ο Ο' Νιλ, πρώην στέλεχος επενδύσεων, δεν έχει ιατρικό ή επιστημονικό υπόβαθρο. Υπηρέτησε ως συγγραφέας ομιλιών για το υπουργείο υγείας κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Τζόρτζ Μπους και στη συνέχεια εργάστηκε για τον επενδυτή τεχνολογίας και συντηρητικό μεγαλοδωρητή Πίτερ Τίελ.

Όλοι εναντίον Τραμπ και Κένεντι

Αυτά τα τερτίπια, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για περικοπές στον προϋπολογισμό και πολιτική παρέμβαση στο έργο του CDC, οδήγησε στην παραίτηση τεσσάρων κορυφαίων στελεχών της υπηρεσίας, με δεκάδες υπαλλήλους του CDC να αποχωρούν από τα κεντρικά γραφεία τους στην Ατλάντα σε ένδειξη υποστήριξης προς τη Μοναρέζ και τους άλλους αποχωρήσαντες. Η κατάσταση αυτή προκαλεί ανησυχία και στις δύο πλευρές του Κογκρέσου, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση Τραμπ να δεχτεί σπάνια επίπληξη και από τους Ρεπουμπλικανούς.

«Είναι στη θέση αυτή μόνο τρεις εβδομάδες και είμαι πολύ ανήσυχη και ανησυχημένη από αυτή την απομάκρυνση», δήλωσε η Σούζαν Κόλινς, Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής από το Μέιν, αναφερόμενη στη Μοναρέζ. Η Κόλινς δήλωσε ότι δεν υπήρχε «καμία βάση» για την απομάκρυνση της διευθύντριας του CDC. Ο Μπιλ Κάσιντι, ένας άλλος Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής που προεδρεύει της επιτροπής υγείας της Γερουσίας, δήλωσε ότι η επικείμενη συνεδρίαση της επιτροπής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών που παρέχει συμβουλές για τη χρήση εμβολίων θα πρέπει να αναβληθεί λόγω των επιθέσεων κατά του CDC.

«Εάν η συνάντηση προχωρήσει, οποιεσδήποτε συστάσεις γίνουν θα πρέπει να απορριφθούν ως μη νόμιμες, δεδομένης της σοβαρότητας των ισχυρισμών και της τρέχουσας αναταραχής στην ηγεσία του CDC», δήλωσε ο Κάσιντι, προσθέτοντας ότι έχουν διατυπωθεί «σοβαροί ισχυρισμοί» σχετικά με την έλλειψη επιστημονικής διαδικασίας στις συστάσεις για τα εμβόλια.

Ο ανεξάρτητος γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς δήλωσε ότι οι άνθρωποι όλων των πολιτικών πεποιθήσεων θα πρέπει να ανησυχούν για την προσπάθεια περιορισμού της πρόσβασης στα εμβόλια, τα οποία χαρακτήρισε «ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του 20ού αιώνα στον τομέα της δημόσιας υγείας». «Είμαστε μάρτυρες ενός πλήρους πολέμου κατά της επιστήμης, της δημόσιας υγείας και της ίδιας της αλήθειας», δήλωσε ο Σάντερς. «Σε μόλις έξι μήνες, ο υπουργός Κένεντι κατάργησε τη διαδικασία αξιολόγησης των εμβολίων, περιόρισε την πρόσβαση στα εμβόλια Covid που σώζουν ζωές και γέμισε τις επιστημονικές συμβουλευτικές επιτροπές με συνωμοσιολόγους και ιδεολόγους».

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ δεν δείχνει κανένα σημάδι υποχώρησης. Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, η Καρολάιν Λίβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, επέκρινε έναν από τους αποχωρούντες αξιωματούχους του CDC για τη χρήση του όρου «έγκυες γυναίκες» στην επιστολή παραίτησής του. «Καταλαβαίνω ότι υπήρχαν και άλλα άτομα που παραιτήθηκαν μετά την απόλυση της κας Μονάρεζ», είπε. «Ένα από αυτά τα άτομα έγραψε στην δήλωση αποχώρησής του ότι αναγνωρίζει τις έγκυες γυναίκες ως έγκυες, οπότε δεν είναι κάποιος που θέλουμε σε αυτή την κυβέρνηση ούτως ή άλλως».

Και άλλες παραιτήσεις

Ο αξιωματούχος, Δημήτρης Δασκαλάκης, παραιτήθηκε από τη θέση του ως διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Εμβολιασμών και Αναπνευστικών Νοσημάτων στο CDC την Τετάρτη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τον οργανισμό για να «δημιουργεί πολιτικές και υλικό που δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα και έχουν σχεδιαστεί για να βλάπτουν και όχι να βελτιώνουν τη δημόσια υγεία».

Ο Δασκαλάκης απάντησε στις δηλώσεις της Λέβιτ σε συνέντευξη στο CNN. «Θεωρώ εξωφρενικό το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να εξαφανίσει τα τρανσέξουαλ άτομα», είπε.

«Χρησιμοποίησα πολύ συγκεκριμένα τον όρο «έγκυες γυναίκες» και πρόσθεσα πολύ συγκεκριμένα τα αντωνυμικά μου στο τέλος της επιστολής παραίτησής μου για να τονίσω ότι αντιτίθεμαι σε αυτή την τρομερή στρατηγική που προσπαθεί να εξαφανίσει τους ανθρώπους και να τους εμποδίσει να εκφράσουν την ταυτότητά τους.

«Επομένως, δέχομαι τη σημείωση της εκπροσώπου Τύπου και απαντώ: δεν με νοιάζει».