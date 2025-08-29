Η Microsoft απολύει εργαζόμενους που διαδήλωσαν για τη Γάζα

Σε τέσσερις ακόμα τιμωρητικές απολύσεις προχώρησε η Microsoft εναντίον εργαζομένων που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας εναντίον των στενών δεσμών της με το Ισραήλ, αναφερόμενοι στην πλατφόρμα Azure που δίνει το πράσινο φως στις ισραηλινές αρχές να παρακολουθούν Παλαιστίνιους, με μέχρι και ένα εκατομμύριο τηλεφωνήματα ανά ώρα.
Όπως μεταδίδει το Reuters, οι Άννα Χατλ και Ρίκι Φάμελι, συμμετείχαν σε καθιστική διαμαρτυρία αυτή την εβδομάδα στο γραφείου του προέδρου της Microsoft και ενημερώθηκαν για την απόλυσή τους μέσω φωνητικού μηνύματος, ανακοίνωσε το ακτιβιστικό κίνημα No Azure for Apartheid την Τετάρτη.
Την Πέμπτη, προστέθηκαν άλλοι δύο εργαζόμενοι, η Νίσρεν Τζαραντάτ και ο Τζούλιους Σαν, που είχαν συμμετάσχει σε κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
Η Microsoft δήλωσε ότι οι απολύσεις πραγματοποιήθηκαν λόγω «σοβαρών παραβιάσεων των εταιρικών πολιτικών». Σε σχετική της δήλωση την Πέμπτη, ανέφερε ότι οι πρόσφατες μεγάλες κινητοποιήσεις «δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα ασφάλειας»
Το κίνημα No Azure for Apartheid, αναφερόμενο στην πλατφόρμα Azure της Microsoft, έχει ζητήσει από την εταιρεία να διακόψει τους δεσμούς της με το Ισραήλ και να καταβάλει αποζημιώσεις προς τους Παλαιστίνιους.
«Είμαστε εδώ γιατί η Microsoft συνεχίζει να παρέχει στο Ισραήλ τα εργαλεία που χρειάζεται για να διαπράξει γενοκτονία, ενώ ταυτόχρονα αποπροσανατολίζει και χειραγωγεί τους ίδιους της τους εργαζομένους για αυτή την πραγματικότητα», δήλωσε η Hattle σε ανακοίνωσή της.
Η Χατλ και ο Φάμελι ήταν μεταξύ επτά διαδηλωτών που συνελήφθησαν την Τρίτη, αφού κατέλαβαν το γραφείο του προέδρου της εταιρείας, Μπραντ Σμιθ. Οι υπόλοιποι ήταν πρώην υπάλληλοι ή εξωτερικά άτομα.
Ο πρόεδρος δήλωσε ότι η Microsoft σέβεται την «ελευθερία της έκφρασης που απολαμβάνει κάθε άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, εφόσον αυτό γίνεται νόμιμα».
Κοινή έρευνα μέσων ενημέρωσης, δημοσιευμένη φέτος, διαπίστωσε ότι μια ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό Azure της Microsoft για να αποθηκεύσει τεράστιο αριθμό ηχογραφημένων τηλεφωνικών κλήσεων Παλαιστινίων που ζουν στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα.
Σε απάντηση, η Microsoft ανακοίνωσε ότι έχει αναθέσει στην νομική εταιρεία Covington & Burling LLP την εκπόνηση εσωτερικής έρευνας.
Άλλοι εργαζόμενοι της Microsoft είχαν επίσης διαμαρτυρηθεί στο παρελθόν σχετικά με τους δεσμούς της εταιρείας με το Ισραήλ. Τον Απρίλιο, κατά τον εορτασμό των 50 ετών της εταιρείας, δύο διαδηλωτές, που διέκοψαν την ομιλία του διευθύνοντα συμβούλου για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, Mustafa Suleyman, απολύθηκαν αργότερα.
