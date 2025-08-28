Θρησκευτικό μίσος «βλέπει» το FBI πίσω από το μακελειό στη Μινεάπολη

Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα των αρχών για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Στα κίνητρα και στα αίτια του του νεαρού δράστη είναι στραμμένα τα βλέμματα στη Μινεάπολη της Μινεσότα λίγες ώρες μετά το μακελειό που σημειώθηκε σε καθολική εκκλησία της πόλης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο ανήλικων παιδιών.

Το FBI υποψιάζεται πως το έγκλημα αποτελούσε «εσωτερικό τρομοκρατικό χτύπημα» απόρροιας του μίσους του δράστη κατά των Καθολικών, όπως δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Τα δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, σκοτώθηκαν όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα από τα παράθυρα της Εκκλησίας του Ευαγγελισμού στην πόλη το πρωί της Τετάρτης (τοπική ωρά), ενώ τα παιδιά παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία.

Ο δράστης, ο οποίος πέθανε επί τόπου από αυτοπυροβολισμό, αναγνωρίστηκε αργότερα από την αστυνομία ως ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, ήταν μεταξύ εκείνων που απέτισαν φόρο τιμής στα νεαρά θύματα, λέγοντας ότι είναι «βαθιά λυπημένος» από την επίθεση.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Πρόκειται για μια σκόπιμη πράξη βίας εναντίον αθώων παιδιών και άλλων ανθρώπων που προσεύχονταν».

«Η ωμή σκληρότητα και δειλία του να πυροβολεί κάποιος μέσα σε μια εκκλησία γεμάτη παιδιά είναι απολύτως ακατανόητη», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση του Πατέλ, ο Ο’Χάρα απάντησε ότι η αστυνομία της Μινεάπολης ηγείται της έρευνας με την υποστήριξη ομοσπονδιακών υπηρεσιών – και θα αποκαλυφθούν όλα τα στοιχεία, όπου κι αν οδηγούν.

Σημειώνεται ότι οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη επίσημα και τελεσίδικα κάποιο πιθανό κίνητρο για την επίθεση.

Τι γνωρίζουμε για την επίθεση

Η αστυνομία άρχισε να δέχεται κλήσεις για πυροβολισμούς λίγο πριν τις 08:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Βρετανίας) το πρωί της Τετάρτης.

Ο δράστης πλησίασε από την πλάγια πλευρά της εκκλησίας, η οποία φιλοξενεί και σχολείο, και άνοιξε πυρ με δεκάδες σφαίρες μέσα από τα παράθυρα, χρησιμοποιώντας τρία όπλα – ένα τουφέκι, μια καραμπίνα και ένα πιστόλι. Η αστυνομία εντόπισε επίσης ένα καπνογόνο στο σημείο.

Οι αξιωματούχοι ερευνούν αν ο δράστης πυροβόλησε και μέσα στο κτίριο ή αν όλοι οι πυροβολισμοί έγιναν απ’ έξω, σημειώνοντας ότι δεν βρέθηκαν κάλυκες μέσα στην εκκλησία.

Ο Πι Τζέι Μαντ, κάτοικος κοντά στην εκκλησία, ο οποίος εργαζόταν από το σπίτι εκείνο το πρωί, δήλωσε στη Wall Street Journal: «Άκουσα "μπουμ, μπουμ, μπουμ". Ξαφνικά συνειδητοποίησα – ήταν πυροβολισμοί».

Έτρεξε τότε προς την εκκλησία, όπου είδε τρεις γεμιστήρες στο έδαφος.

Μαρτυρία παιδιού που επέζησε

Ένα 10χρονο αγόρι που επέζησε της επίθεσης είπε στον τηλεοπτικό σταθμό WCCO (θυγατρικός του CBS) ότι ο φίλος του τον έσωσε από τις σφαίρες ξαπλώνοντας πάνω του.

«Ήμουν δύο θέσεις μακριά από το βιτρό», είπε. «Ο φίλος μου, ο Βίκτορ, με έσωσε γιατί ξάπλωσε πάνω μου, αλλά χτυπήθηκε».

«Ο φίλος μου χτυπήθηκε στην πλάτη, τον πήγαν στο νοσοκομείο… ήμουν πολύ φοβισμένος για εκείνον αλλά νομίζω πως τώρα είναι καλά», πρόσθεσε.

Τι γνωρίζουμε για τον δράστη

Η Εκκλησία του Ευαγγελισμού, που βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή της νότιας Μινεάπολης, φιλοξενεί μαθητές ηλικίας 5 έως 14 ετών.

Η μητέρα του δράστη, Μέρι Γκρέις Γουέστμαν, είχε εργαστεί παλαιότερα στο σχολείο, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του σχολείου από το 2016. Ανάρτηση στο Facebook αναφέρει ότι αποσύρθηκε από τη θέση το 2021.

Η αστυνομία βρήκε μια ανάρτηση που είχε προγραμματίσει να δημοσιεύσει ο Γουέστμαν τη στιγμή της επίθεσης. Οι ερευνητές την έχουν πλέον αφαιρέσει.

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του εξέφρασαν τα «βαθιά τους συλλυπητήρια».

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση αυτή είναι «δυστυχώς πολύ συχνή – όχι μόνο στη Μινεσότα, αλλά σε όλη τη χώρα», εκφράζοντας την ελπίδα καμία άλλη κοινότητα ή σχολείο να μην χρειαστεί να ζήσει κάτι τέτοιο.

Ο Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι η αμερικανική σημαία θα κυματίζει μεσίστια στον Λευκό Οίκο ως ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα.