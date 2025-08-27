Αντιμέτωπος με φυλάκιση διαδηλωτής που έβαλε φωτιά σε σημαία των ΗΠΑ

Ενσαρκώνεται το όραμα Τραμπ, καθώς ο ίδιος είχε υπογράψει λίγο νωρίτερα διάταγμα που προβλέπει ποινή φυλάκισης ενός έτους σε όποιον βάζει φωτιά στην αμερικανική σημαία.

Άνδρας συνελήφθη κοντά στον Λευκό Οίκο αφού έβαλε φωτιά σε αμερικανική σημαία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ποινικοποιώντας αυτή την πράξη, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Τρίτη.

Η σύλληψη έγινε το βράδυ της Δευτέρας, μερικές ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την επιβολή ποινής φυλάκισης ενός έτους σε όποιον βάζει φωτιά εσκεμμένα στη σημαία των ΗΠΑ, παρότι το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο με απόφασή του το 1989 είχε αποφανθεί πως διαμαρτυρίες του είδους δεν μπορούν να διώκονται λόγω της ελευθερίας της έκφρασης, θεμελιώδους δικαιώματος εγγεγραμμένου στο Σύνταγμα.

Στρατός στους δρόμους, φυλακή για όσους καίνε τη σημαία, επίθεση στους θεσμούς και στους πολιτικούς αντιπάλους, μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας σε «Υπουργείο Πολέμου»: Ο Τραμπ αποκάλυψε την πολιτική που οραματίζεται και ήδη υλοποιεί.https://t.co/mfSFm2yKHQ — EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 26, 2025

«Καίω αυτή τη σημαία σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου που έχει έδρα αυτό το οίκημα», είπε ο διαδηλωτής που βρισκόταν σε πάρκο κοντά στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με βίντεο που αναμεταδόθηκε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και μετέδωσαν επίσης αμερικανικά ΜΜΕ.

Δήλωσε κατόπιν πως υπηρέτησε στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για να υπερασπιστεί το δικαίωμα των συμπατριωτών του «να εκφράζονται».

🚨 #BREAKING: A man has been arrested for burning the American flag outside the White House, just hours after President Trump signed an executive order mandating a 1-year prison sentence for flag burning.#USA #WhiteHouse #Trump #flagburning #UnitedStates #AmericanFlag pic.twitter.com/zDwM1zj2U0 — LoudFact (@loudfactcom) August 27, 2025

«Είναι δικαίωμά μας εγγυημένο από την Πρώτη Τροπολογία (σ.σ. του Συντάγματος των ΗΠΑ) να καίμε αυτή τη σημαία, ανεξαρτήτως του τι λέει ο πρόεδρος», επέμεινε.

Κατόπιν έβαλε φωτιά στη σημαία, στην οποία είχε περιχύσει κατά τα φαινόμενα εύφλεκτη ουσία.

Πράκτορες της Secret Service, της αστυνομικής υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία πολιτικών στις ΗΠΑ, έσβησαν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα και τον προσήγαγαν.

Η αστυνομία πάρκων επιβεβαίωσε χθες πως η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη, δυνάμει ομοσπονδιακού νόμου που απαγορεύει να βάζει κανείς φωτιά χωρίς άδεια των αρχών σε ομοσπονδιακά δημόσια πάρκα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε προχθές Τρίτη στην απόφαση του 1989, επιχειρηματολόγησε μολαταύτα ότι το να καίγεται η αμερικανική σημαία σε ορισμένες περιπτώσεις δεν προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία, ιδίως όταν μπορεί «να υποκινήσει άμεση παράνομη ενέργεια».

Απαίτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να «δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή» του εκτελεστικού διατάγματός του» με όσο πιο «πλήρη τρόπο» είναι «δυνατόν».