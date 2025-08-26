Η απολυμένη από τον Τραμπ διοίκητρια της Fed προσφεύγει δικαστικά

Και το σίριαλ μεταξύ Κουκ και Τραμπ συνεχίζεται, καθώς μετά την επιστολή απομάκρυνσής της που έστειλε τη Δευτέρα η διοίκηση Τραμπ, η ίδια τη Τρίτη ανακοίνωσε τη δικαστική προσφυγή της εναντίον του προέδρου Τραμπ.

Η διοικήτρια και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Federal Reserve, Λίζα Κουκ, θα μηνύσει την κυβέρνηση Τραμπ για την απόφασή της να την απολύσει λόγω ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών για υποθήκη απάτη, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την απόλυση της Κουκ τη Δευτέρα το βράδυ, σε μια έκτακτη κίνηση που σηματοδοτεί την τελευταία κλιμάκωση της επίθεσης του προέδρου των ΗΠΑ στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Ωστόσο, ο Τραμπ «δεν έχει την εξουσία» να την απομακρύνει από το διοικητικό συμβούλιο της Fed, υποστήριξε ο Άμπε Λόουελ, δικηγόρος της Κουκ, σε δήλωση προς τους δημοσιογράφους, λέγοντας: «Η απόπειρά του να την απολύσει, βασιζόμενη αποκλειστικά σε μια επιστολή παραπομπής, στερείται οποιασδήποτε πραγματικής ή νομικής βάσης. Θα καταθέσουμε αγωγή αμφισβητώντας αυτή την παράνομη ενέργεια».

Ο Τραμπ έγραψε στην Κουκ, ενημερώνοντάς την ότι την απομάκρυνε από τη θέση της «με άμεση ισχύ», βασιζόμενος στην κατηγορία ενός από τους συμμάχους του ότι είχε λάβει υποθήκη για μια δεύτερη κατοικία, την οποία είχε περιγράψει εσφαλμένα ως την κύρια κατοικία της.

Η Κουκ απάντησε αρκετές ώρες αργότερα μέσω του δικηγορικού γραφείου του Λόουελ, λέγοντας για τον Trump ότι «δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος και δεν έχει καμία εξουσία» να την απομακρύνει από τη θέση στην οποία διορίστηκε από τον Joe Biden το 2022. «Θα συνεχίσω να εκτελώ τα καθήκοντά μου για να βοηθήσω την αμερικανική οικονομία», είπε.

Ο Λόουελ είπε ότι οι «απαιτήσεις του Τραμπ στερούνται οποιασδήποτε κατάλληλης διαδικασίας, βάσης ή νομικής εξουσίας», προσθέτοντας: «Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουμε την παράνομη ενέργειά του».

Ο Τραμπ δημοσίευσε το πλήρες κείμενο της επιστολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτήν, ανέφερε ότι βρήκε «επαρκή λόγο» στην κατηγορία εναντίον της για να την απομακρύνει από τη θέση της.

Η αποχώρηση της Κουκ θα επιτρέψει στον Trump να διορίσει αντικαταστάτη, βοηθώντας τον να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην πολιτική της Fed. Οι απαιτήσεις του για χαμηλότερα επιτόκια έχουν μέχρι στιγμής πέσει στο κενό.

Η κυβέρνηση Trump έχει κυνηγήσει αρκετούς πολιτικούς εχθρούς του προέδρου, μεταξύ των οποίων την γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέϊμς, και τον γερουσιαστή της Καλιφόρνιας Άνταμ Σιφ, για κατηγορίες σχετικά με υποθέσεις υποθηκών. Τόσο η Τζέϊμς όσο και ο Σιφ έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.

Η Κουκ δεν είναι πολιτικός, αλλά συγκαταλέγεται μεταξύ μιας σειράς ανώτερων στελεχών της Fed που έχουν αψηφήσει τις επίμονες εκκλήσεις του Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κάθισε στο διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας, όταν διορίστηκε για μια θητεία στο διοικητικό συμβούλιο της Fed που δεν θα έληγε πριν από το 2038.

Κορυφαίοι δημοκρατικοί νομοθέτες καταδίκασαν με οργή την απόπειρα του Τραμπ να απολύσει τον Κουκ. Η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, γερουσιαστής της Μασαχουσέτης και ανώτερο μέλος της επιτροπής τραπεζικών, στεγαστικών και αστικών υποθέσεων της Γερουσίας, χαρακτήρισε την απόπειρα αυτή ως «το τελευταίο παράδειγμα ενός απελπισμένου προέδρου που αναζητά έναν αποδιοπομπαίο τράγο για να καλύψει τη δική του αποτυχία να μειώσει το κόστος για τους Αμερικανούς».

«Πρόκειται για μια αυταρχική απόπειρα κατάληψης της εξουσίας που παραβιάζει κατάφωρα τον Νόμο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και πρέπει να ακυρωθεί από το (ανώτατο) δικαστήριο», όπως δήλωσε η Γουόρεν.

Οικονομολόγοι και εμπειρογνώμονες καταδίκασαν επίσης την κίνηση αυτή, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες της απόπειρας απόλυσης του Κουκ θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα πορτοφόλια των Αμερικανών.

Ο Ροχίτ Τσόπρα, πρώην διευθυντής του Γραφείου Προστασίας των Καταναλωτών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών υπό τον Τζο Μπάιντεν, κατηγόρησε τον Λευκό Οίκο ότι επιδιώκει να «μετατρέψει τους χρηματοοικονομικούς ρυθμιστές από ανεξάρτητους ελεγκτές σε υπάκουους σκύλους που κάνουν ό,τι τους λένε».

Ο Σκάντα Αμαρνάθ, εκτελεστικός διευθυντής της Employ America και πρώην οικονομολόγος της Fed, δήλωσε: «Η καταστροφή των θεσμών με παράνομες συμπεριφορές και αξιολύπητες προσπάθειες κατάληψης της εξουσίας έχει κόστος για τους Αμερικανούς. Το δολάριο συνεχίζει να αποδυναμώνεται καθώς η αμερικανική διακυβέρνηση συνεχίζει να υποβαθμίζεται. Αυτό σημαίνει υψηλότερες τιμές για όλα τα εμπορεύματα. Ο πρόεδρος Πάουελ πρέπει να διασφαλίσει ότι η Λίζα Κουκ δεν θα απομακρυνθεί ως αποτέλεσμα αυτών των αυθαίρετων και ιδιότροπων ενεργειών του προέδρου».