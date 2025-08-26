Το πρόσωπο-σύμβολο της παράλογης πολιτικής Τραμπ

Στην Ελλάδα, το όνομα Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία μάλλον δεν σημαίνει κάτι. Στις ΗΠΑ όμως έχει γίνει συνώνυμο της ακραίας, παράλογης και αλλοπρόσαλλης αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ. Ο 30χρονος άντρας από το Ελ Σαλβαδόρ ζει εδώ και μήνες μια καφκική περιπέτεια.

Απελάθηκε από τις ΗΠΑ κατά λάθος, βρέθηκε στο Σαλβαδόρ όπου έμεινε φυλακισμένος για τέσσερις μήνες, επέστρεψε σε αμερικανική φυλακή και χθες αφέθηκε ελεύθερος. Αυτό ώσπου να ξανασυλληφθεί λίγες ώρες αργότερα και τώρα να απειλείται με απέλαση στην... Ουγκάντα.

Ο Γκαρσία γεννήθηκε στο Σαν Σαλβαδόρ, την πρωτεύουσα του Ελ Σαλβαδόρ και στα 16 του μετανάστευσε στις ΗΠΑ, όπου ζούσε και ο μεγαλύτερος αδελφός του, για να γλιτώσει από τη βία των συμμοριών. Πήγε στο Μέριλαντ, όπου αργότερα γνώρισε την Αμερικανίδα σύζυγό του με την οποία απέκτησε ένα παιδί.

Παρόλο που δεν είχε άσυλο, επειδή είχε περάσει πάνω από ένας χρόνος αφότου υπέβαλε τη σχετική αίτηση, κέρδισε με δικαστική εντολή «προστασία από απέλαση στο Ελ Σαλβαδόρ», το οποίο θεωρούνταν μη ασφαλές, υπό την προϋπόθεση να δίνει το «παρών» στον ICE, την υπηρεσία μετανάστευσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ζωή του κυλούσε σχετικά ήσυχα μέχρι τον περασμένο Μάρτιο, όταν πάνω στη μανία του Τραμπ να συλλάβει και να απελάσει όσο το δυνατό περισσότερους παράτυπους μετανάστες, ο Αμπρέγο Γκαρσία συνελήφθη κατηγορούμενος ως μέλος συμμορίας και βρέθηκε ξανά στο Ελ Σαλβαδόρ, κρατούμενος στη διαβόητη «Μέγα-φυλακή» που έχει φτιάξει ο ακροδεξιός πρόεδρος της χώρας Ναγίμπ Μπουκέλε.

Εκεί αποκόπηκε από κάθε επαφή με τους οικείους του ενώ κατήγγειλε ότι υπέστη σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια. Οι δικηγόροι του απαίτησαν τον επαναπατρισμό του. Το επιτελείο Τραμπ ήταν κάθετα αντίθετο, χαρακτηρίζοντας τον 30χρονο άντρα τρομοκράτη, μέλος της συμμορίας MS-13 και εμπλεκόμενο σε διακίνηση παράτυπων μεταναστών. Κάτι που ο ίδιος, η οικογένειά του και οι συνήγοροί του αρνούνται κατηγορηματικά.

Κόστα Ρίκα ή Ουγκάντα

Η υπόθεση έλαβε μεγάλη δημοσιότητα. Ο Γκαρσία έγινε το πρόσωπο-σύμβολο της παράλογης μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης «Τραμπ μέρος Β’». Ακόμα και όταν το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η κυβέρνηση όφειλε να διευκολύνει την επιστροφή του στις ΗΠΑ, αυτό έγινε μόλις τον περασμένο Ιούνιο και αφού οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι φρόντισαν να του απαγγείλουν κατηγορίες για διακίνηση ανθρώπων στο Τενεσί και να τον μεταφέρουν σε φυλακή της πολιτείας.

Τον Ιούλιο, δικαστής του Τενεσί διέταξε να αφεθεί ελεύθερος, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται η ενοχή του, ούτε αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία. Εξαιτίας όμως των προσκομμάτων που έθετε συνεχώς η κυβέρνηση Τραμπ, ο Αμπρέγο Γκαρσία αφέθηκε ελεύθερος μόλις πριν από λίγες μέρες, στις 22 Αυγούστου, οπότε και επέστρεψε στο Μέριλαντ.

Από χθες όμως, ξεκίνησε νέος κύκλος περιπετειών. Ο Γκαρσία συνελήφθη μόλις παρουσιάστηκε στο επιτελείο του ICE στη Βαλτιμόρη. Τώρα τον εκβιάζουν να διαλέξει ανάμεσα με μια «ήπια» ή χειρότερης μορφής απέλαση: ή θα δηλώσει ένοχος για παράνομη διακίνηση ανθρώπων και θα απελαθεί στην Κόστα Ρίκα, μία από τις πιο ασφαλείς χώρες της Λατινικής Αμερικής, ή θα εμμείνει στην αθωότητά του και θα απελαθεί στη μακρινή Ουγκάντα, μια χώρα με την οποία δεν έχει την παραμικρή σχέση, αλλά η οποία έχει υπογράψει με τις ΗΠΑ συμφωνία υποδοχής απελαυνομένων. Η τύχη του θα κριθεί στις επόμενες μέρες.

«Το γεγονός ότι χρησιμοποιούν την Κόστα Ρίκα σαν καρότο και την Ουγκάντα σαν μαστίγιο για να τον πιέσουν καθιστά ολοφάνερο το ότι εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό σύστημα με τρόπο εντελώς αντισυνταγματικό» δήλωσε ο δικηγόρος του, Σιμόν Σαντοβάλ -Μόσενμπεργκ.