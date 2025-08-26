HRW κατά ΗΠΑ: Μπορούν να κατηγορηθούν για «εγκλήματα πολέμου» στη Γάζα

Ο πιστός σύμμαχος του Ισραήλ από την αρχή της γενοκτονικής του πολιτικής μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με νομικές ευθύνες, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων • «Η άμεση συμμετοχή τους σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σημαίνει ότι, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, οι ΗΠΑ ήταν και είναι μέρος της ένοπλης σύγκρουσης στη Γάζα».

Στο στόχαστρο του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) οι ΗΠΑ, καθώς προειδοποίησε ότι το προσωπικό του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών που βοηθούν τον ισραηλινό στρατό να εφαρμόσει το σχέδιο εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων στη Γάζα, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν νομική ευθύνη για «εγκλήματα πολέμου».

Το HRW ανέφερε ότι η εμπλοκή της Ουάσιγκτον σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών για ισραηλινές επιθέσεις και της διεξαγωγής σχεδιασμού με τις ισραηλινές δυνάμεις, έχει καταστήσει τις ΗΠΑ εμπλεκόμενες στον πόλεμο από τον Οκτώβριο του 2023.

«Η άμεση συμμετοχή τους σε στρατιωτικές επιχειρήσεις με ισραηλινές δυνάμεις σημαίνει ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν και είναι σήμερα μέρος της ένοπλης σύγκρουσης στη Γάζα», δήλωσε η Σάρα Γιάγκερ, διευθύντρια του HRW στην Ουάσιγκτον.

«Το προσωπικό του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, καθώς και οι εργολάβοι που βοηθούν τις ισραηλινές δυνάμεις που διαπράττουν εγκλήματα πολέμου, ενδέχεται κάποια στιγμή να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινική δίωξη για φρικαλεότητες στη Γάζα», πρόσθεσε.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν παραδεχτεί ότι παρείχαν στο Ισραήλ αξιοποιήσιμες πληροφορίες για επιθέσεις και εκτεταμένο συντονισμό στη στόχευση ηγετών της Χαμάς. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης αυξήσει την υποστήριξή της, δίνοντας στον αμερικανικό στρατό εντολή να άρει την αναστολή στην παράδοση βομβών 2.000 λιβρών (900 κιλά) στο Ισραήλ, την οποία είχε αποφασίσει ο πρώην πρόεδρος, Τζο Μπαίντεν.

Υπενθυμίζεται, βέβαια, πως η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε ήδη στείλει χιλιάδες βόμβες 2.000 λιβρών στο Ισραήλ μετά την έναρξη της σφαγής στη Γάζα τον Οκτώβρη του 2023, αναστέλλοντας στη συνέχεια την παράδοση ενός φορτίου.

«Το διεθνές δίκαιο θεωρεί μια χώρα νομικά συνένοχη όταν εν γνώσει της βοηθά ένα άλλο κράτος να διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις των νόμων του πολέμου», πρόσθεσε η Γιάγκερ.