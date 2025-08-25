Τραμπ σε Κίνα: Ή έχω μαγνήτες σπάνιων γαιών ή έχεις 200% δασμούς

Επιστροφή στις διπλωματικές απειλές για τον Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Πεκίνου, καθώς προειδοποιεί για δασμούς ύψους 200% στα προϊόντα που έρχονται από τη Κίνα, αν δεν επιταχύνει τις εξαγωγές των μαγνητών σπάνιων γαιών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα την Κίνα ότι θα επιβάλει δασμούς γύρω στο 200% στα κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ, εάν το Πεκίνο δεν επιταχύνει τις εξαγωγές του μαγνητών σπάνιων γαιών.

«Πρέπει να μας δώσουν μαγνήτες. Εάν δεν μας δώσουν, τότε θα τους επιβάλουμε δασμούς γύρω στο 200%. Όμως, πιστεύω πως δεν θα έχουμε πρόβλημα με αυτό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, παρουσία του Νοτιοκορεάτη ομολόγου του Λι Τζάε-μιουνγκ, κατά τη διάρκεια δηλώσεων σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για την απόκτηση μεριδίου 10% στην Intel, έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ημιαγωγών στον κόσμο, ο οποίος βασίζεται σε υλικά σπάνιων γαιών για τα προϊόντα του.

Η Κίνα είναι η πρώτος παραγωγός σπάνιων γαιών σε παγκόσμιο επίπεδο, που επιτρέπει να κατασκευάζει επίσης μαγνήτες απαραίτητους για την αυτοκινητοβιομηχανία, τον τομέα της ηλεκτρονικής ή ακόμα και των εξοπλισμών, με μερίδιο ύψους 90% στην σχετική αγορά. Οι εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα αυξήθηκαν κατακόρυφα τον Ιούλιο, με τα στοιχεία της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων να δείχνουν ότι οι εισαγωγές σπάνιων γαιών αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 4.700 τόνους σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Όμως, το κινεζικό κράτος επέβαλε στις αρχές Απριλίου μια άδεια για την εξαγωγή αυτήν των στρατηγικής σημασίας υλικών, μια απόφαση που έγινε αντιληπτή ως ένα μέτρο αντιποίνων μπροστά στους αμερικανικούς δασμούς.

Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον είχαν επιδοθεί τότε σε έναν πραγματικό εμπορικό πόλεμο, απαντώντας ο καθένας στις αυξήσεις δασμών του άλλου, φθάνοντας στο 125% και στο 145% από τη μία και την άλλη πλευρά.

Έκτοτε, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πρώτων δυνάμεων παγκοσμίως επέτρεψαν να αμβλυνθούν οι εντάσεις και η κινεζική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να επιταχύνει τη διαδικασία χορήγησης αδειών για έναν συγκεκριμένο αριθμό αμερικανικών επιχειρήσεων. Τον Μάιο, οι δύο χώρες είχαν συμφωνήσει σε δασμούς 30% από την πλευρά των ΗΠΑ, ενώ οι δασμοί από την πλευρά της Κίνας μειώθηκαν στο 10% από 125%.

«Πιστεύω πως έχουμε μια εξαιρετική σχέση με την Κίνα, μιλάω αρκετά συχνά με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) και, κάποια στιγμή εντός του έτους, θα πρέπει να επισκεφθούμε την Κίνα», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και αναγνώρισε πως το Πεκίνο διαθέτει «άσους στο μανίκι του», υπενθύμισε, εντούτοις, ότι και «εμείς έχουμε αρκετά απίστευτα (χαρτιά). ¨Όμως δεν θέλω να παίξω αυτά τα χαρτιά, διότι εάν το κάνω αυτό θα κατέστρεφε την Κίνα», προειδοποίησε.