Κατά 50% αυξήθηκαν οι κρατούμενοι μετανάστες επί Τραμπ

Αριθμός - ρεκόρ πίσω από τα κάγκελα • Χιλιάδες κρατούμενοι δεν περιλαμβάνονται στην επίσημη καταμέτρηση της κυβέρνησης.

Η έλευση του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει σηματοδοτήσει αρνητικές εξελίξεις, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα. Μεταξύ αυτών, είναι και το θέμα της μετανάστευσης, με την κυβέρνηση Τραμπ να έχει αυστηροποιήσει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και να έχει οδηγήσει χιλιάδες μετανάστες σε φυλακές.

Έτσι, ο αριθμός των μεταναστών που κρατούνται έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 50% από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ. Μάλιστα, όπως τονίζει το Axios, στην επίσημη καταμέτρηση της κυβέρνησης δεν περιλαμβάνονται μερικές χιλιάδες κρατούμενοι.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός ρεκόρ των 60.000 μεταναστών βρίσκονται πλέον επίσημα σε μακροχρόνια κράτηση, σύμφωνα με τα τελευταία κυβερνητικά στοιχεία. Πρόκειται για μια ιστορική αύξηση σε σύγκριση με τους περίπου 39.000 ανθρώπους που ήταν πίσω από τα κάγκελα στο τέλος της (προηγούμενης) κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν.

Όπως αναφέρθηκε, ο απολογισμός του αρμόδιου υπουργείου δεν περιλαμβάνει κρατούμενους σε νέες εγκαταστάσεις, όπως είναι η διαβόητη φυλακή «Αλκατράζ με αλιγάτορες» στη Φλόριντα, χώροι που έχουν χαρακτηριστεί ως «χώροι κράτησης» βραχυπρόθεσμης διάρκειας, καθώς και στρατιωτικές βάσεις.

Ο παραπάνω αριθμός συνεχίζει να διογκώνεται, καθώς η επιθετική καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ κλιμακώνεται σε εθνικό επίπεδο.

«Είναι προφανές ότι οι αριθμοί που δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Μετανάστευσης σχετικά με άτομα που κρατούνται σε δομές μακροχρόνιας διαμονής, υποεκτιμούν σημαντικά τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται υπό κράτηση από την ICE», δήλωσε η Amelia Dagen, δικηγόρος στο Κέντρο Amica για τα Δικαιώματα των Μεταναστών.

