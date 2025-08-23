Στροφή στο «χόμπι» που λατρεύει - Τραμπικές απειλές για κυρώσεις στη Ρωσία

Νέες διφορούμενες δηλώσεις Τραμπ για τον Πούτιν • Δυσαρεστημένος από την στάση του Ρώσου προέδρου, αλλά μπορεί να τον φιλοξενήσει στο... Μουντιάλ του 2026.

Στην περίφημη στρατηγική του προσφεύγει ο Αμερικανός πρόεδρος, μια εβδομάδα μετά την συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, δηλαδή στην εκτόξευση απειλών για επιβολή κυρώσεων, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται αδιάλλακτος στο ζήτημα του ουκρανικού και συνεχίζει αμείωτες τις επιθέσεις του στην Ουκρανία.

Βέβαια, ο Τραμπ έχει λοιδορηθεί για την εν λόγω «χαλαρή» του στάση, διότι η Ρωσία έχει επιδείξει μεγάλη ανθεκτικότητα απέναντι στις οικονομικές κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί από τη Δύση, δεδομένου των δεκάδων κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο διεμύνησε πως θα επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία εάν δεν υπάρξει πρόοδος προς μια ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία, την ώρα που η Μόσχα δήλωσε ότι «δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση» μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι.

«Θα πάρω μια απόφαση για το τι θα κάνουμε, και θα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση – και αυτή θα αφορά είτε μαζικές κυρώσεις ή μαζικούς δασμούς ή και τα δύο», δήλωσε ο Τραμπ, δείχνοντας εμφανώς απογοητευμένος από τη Μόσχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι δυσαρεστημένος με τη ρωσική επίθεση σε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία αυτή την εβδομάδα, η οποία προκάλεσε φθροές και τραυμάτισε εργαζόμενους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει μια συνάντηση μεταξύ αυτού και του Πούτιν.

Ο Τραμπ είχε πει ότι είχε ξεκινήσει τις προετοιμασίες για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ηγέτη τη Δευτέρα, η οποία ακολούθησε τη συνάντησή τους στην Αλάσκα, ενώ ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένως ζητήσει συνάντηση με τον Πούτιν, λέγοντας ότι είναι ο μόνος τρόπος για να διαπραγματευτούν το τέλος του πολέμου.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε στο NBC ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση, αλλά ο Πούτιν είναι «έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν υπάρξει έτοιμη ατζέντα για μια σύνοδο κορυφής. Αλλά αυτή η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη».

Η δήλωση αυτή, που επαναλαμβάνει τη ρητορική της Μόσχας ότι μια συνάντηση των ηγετών είναι αδύνατη χωρίς την πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων, αποτελεί πισωγύρισμα για τον Τραμπ, ο οποίος όλη την εβδομάδα δήλωνε ότι είχε επιτύχει διπλωματικό άνοιγμα με σκοπό την ειρήνευση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ωστόσο, αν και ο Τραμπ εξέφρασε απογοήτευση για την αργή πρόοδο στις ειρηνευτικές προσπάθειες, έδειξε στους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου μια φωτογραφία από τη συνάντησή του με τον Πούτιν στο κόκκινο χαλί στην Αλάσκα, και δήλωσε ότι ο Πούτιν θέλει να παραστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 στις ΗΠΑ.

Ap Photo

«Θα του υπογράψω αυτήν τη φωτογραφία. Αλλά μου έστειλαν μία και σκέφτηκα ότι θα θέλατε να τη δείτε. Είναι ένας άντρας που λέγεται Βλαντίμιρ Πούτιν, και πιστεύω ότι θα έρθει – εξαρτάται από το τι θα συμβεί. Μπορεί να έρθει, μπορεί και όχι», είπε ο Τραμπ.

Τα σχόλια του Τραμπ δεν αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι η Ρωσία έχει αποκλειστεί από διεθνείς διοργανώσεις όπως το Μουντιάλ, μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, και δεν έχει συμμετάσχει στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

«Είχαμε μια πολύ καλή, ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση στην Αλάσκα», είπε ο Πούτιν νωρίτερα, προσθέτοντας: «Τα επόμενα βήματα εξαρτώνται τώρα από την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά έχω εμπιστοσύνη στις ηγετικές ικανότητες του σημερινού προέδρου.»

Οι δηλώσεις αυτές σηματοδοτούν την αισιοδοξία της Ρωσίας ότι μπορεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και να επιτύχει εμπορικές συμφωνίες, παρά την έλλειψη σαφούς προόδου για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.