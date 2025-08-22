Τραμπ: Λιγότεροι από 20 Ισραηλινοί όμηροι είναι ακόμα ζωντανοί

Την εκτίμησή του για τον αριθμό των ομήρων που κρατά η Χαμάς έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ανέφερε ότι λιγότεροι από 20 Ισραηλινοί όμηροι είναι ακόμα ζωντανοί, αντικρούοντας τον επίσημο απολογισμό του Ισραήλ και προκαλώντας απελπισία στις οικογένειες των αιχμαλώτων.

«Έτσι, τώρα κρατούν 20... αλλά οι 20 πιθανότατα δεν είναι στην πραγματικότητα 20, επειδή μερικοί από αυτούς δεν υπάρχουν πια».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι αυτός συνέβαλε στην απελευθέρωση «εκατοντάδων» ομήρων, αν και λιγότεροι από 150 αιχμάλωτοι παρέμειναν στη Γάζα όταν ο ίδιος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου στην προεδρία των ΗΠΑ – και ενώ η Χαμάς φέρεται πως κρατά άλλους 50 αιχμαλώτους, 28 εκ των οποίων έχουν επιβεβαιωθεί ότι είναι νεκροί.

Στην ερώτηση γιατί οι ΗΠΑ φαίνεται να υποστηρίζουν την ισραηλινή απόφαση να καταλάβει την πόλη της Γάζας, ενώ οι οικογένειες των ομήρων είναι αντίθετες, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι όλοι». Και πρόσθεσε: «Και πρέπει να καταλάβετε, εγώ είμαι αυτός που έβγαλε όλους τους ομήρους έξω».

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βγάλουμε τους ομήρους έξω», ανέφερε επίσης, εκτιμώντας ότι «δεν είναι εύκολο».