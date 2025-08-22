Αθήνα, 30°C
Σάββατο, 23 Αυγούστου, 2025
Leoforeio_Niagara_1020_1
AP Photo

ΗΠΑ: Ανατράπηκε λεωφορείο κοντά στο Νιαγάρα - Πολλοί νεκροί και τραυματίες

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Ανάμεσα στους νεκρούς και τους τραυματίες περιλαμβάνονται και παιδιά. ● Ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και οι αρχές επιχειρούν για να τους απεγκλωβίσουν.

Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, στη δυτική περιοχή της πολιτείας της Νέας Υόρκης, συγκεκριμένα κοντά στο Νιαγάρα, και υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία.

Ένας αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

AP Photo

«Υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες και, όπως μόλις ανακοίνωσε η αστυνομία, πολλοί νεκροί», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ήρι.

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε.

Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 50 άτομα.

Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.

AP Photo
