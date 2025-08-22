ΗΠΑ: Ανατράπηκε λεωφορείο κοντά στο Νιαγάρα - Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, στη δυτική περιοχή της πολιτείας της Νέας Υόρκης, συγκεκριμένα κοντά στο Νιαγάρα, και υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία.
Ένας αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.
«Υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες και, όπως μόλις ανακοίνωσε η αστυνομία, πολλοί νεκροί», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ήρι.
Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε.
Bus Rollover in New York Leaves Multiple Dead, Dozens Injured— News is Dead (@newsisdead) August 22, 2025
A devastating tour bus crash on I-90 West in Pembroke, New York, has left multiple people dead and more than 50 injured, according to officials. Reports claim that children were among the fatalities after the bus,… pic.twitter.com/wrwkxHiWue
Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 50 άτομα.
Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.
