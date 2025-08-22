H «Χ» σε κατ' αρχήν συμφωνία με τους απολυμένους του Twitter για αποζημιώσεις

Ο Ίλον Μασκ και η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής του, X, κατέληξαν σε επί της αρχής συμφωνία την Τετάρτη με πρώην υπαλλήλους του Twitter μετά από μια μακροχρόνια νομική διαμάχη σχετικά με την αποζημίωση αποχώρησης. Οι πρώην υπάλληλοι είχαν ζητήσει 500 εκατομμύρια δολάρια σε μια προτεινόμενη ομαδική αγωγή εναντίον του δισεκατομμυριούχου.

Σε έγγραφο που κατατέθηκε στο αρμόδιο δικαστήριο την Τετάρτη αναφερόταν ότι τα δύο μέρη είχαν καταλήξει σε συμφωνία επί της αρχής και ζήτησαν να αναβληθεί η προγραμματισμένη για τις 17 Σεπτεμβρίου ακρόαση της υπόθεσης, ενώ εργάζονταν για την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Το έγγραφο δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με την προσωρινή συμφωνία και δεν είναι σαφές ποιο θα είναι το ύψος της αποζημίωσης που θα λάβουν οι πρώην υπάλληλοι.

Οι πρώην υπάλληλοι του Twitter, με επικεφαλής τους Κόρτνεϊ Μακμίλιαν και Ρόναλντ Κούπερ, ισχυρίστηκαν ότι η εταιρεία δεν κατέβαλε την κατάλληλη αποζημίωση σε χιλιάδες εργαζομένους μετά από μαζικές απολύσεις. Όταν ο πρώην υπουργός Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Τραμπ εξαγόρασε το Twitter το 2022, απέλυσε περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους στο πλαίσιο μιας ολιστικής αναδιάρθρωσης του προσωπικού της εταιρείας, καταργώντας σχεδόν το σύνολο των τμημάτων, όπως το τμήμα ελέγχου περιεχομένου και το τμήμα επικοινωνίας. Οι απολύσεις οδήγησαν σε αρκετές αγωγές οι οποίες εκκρεμούν έως και σήμερα, από το προσωπικό και τα στελέχη, και προμήνυαν τον τρόπο με τον οποίο το «υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» στο οποίο διετέλεσε υπουργός για έξι μήνες (σήμερα υπουργός του DOGE είναι η Έϊμι Γκλέϊσον θα προσέγγιζε την κατάργηση κυβερνητικών οργανισμών νωρίτερα φέτος.

Η αγωγή ισχυριζόταν ότι στους απολυμένους εργαζόμενους οφείλονταν τουλάχιστον δύο μήνες μισθού συν επιπλέον αποζημίωση ανάλογα με το χρόνο εργασίας τους στην εταιρεία, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα αποζημίωσης αποχώρησης του 2019. Αντ' αυτού, ο Musk δεν τήρησε τη σύμβαση και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν κατέβαλε καμία αποζημίωση στους εργαζόμενους, σύμφωνα με την αγωγή.

Η προσωρινή συμφωνία αποτελεί ανατροπή της κατάστασης σε σχέση με πέρυσι, όταν ένας αμερικανός περιφερειακός δικαστής απέρριψε την αγωγή του Μακμίλιαν, σε μια νομική νίκη για τον Musk. Η δικαστής Τρίνα Τόμσον αποφάνθηκε τον περασμένο Ιούλιο ότι ο ομοσπονδιακός νόμος Employee Retirement Income Security Act (Erisa) που διέπει τα προγράμματα παροχών δεν κάλυπτε τις αξιώσεις των πρώην εργαζομένων, αναγκάζοντας τους ενάγοντες να προσφύγουν σε ανώτερο δικαστήριο.

Η εξαγορά του Twitter από τον Μασκ, αξίας 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο στη συνέχεια μετονόμασε σε X, παραμένει μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη επιχειρηματική συμφωνία. Στελέχη του Twitter, μεταξύ των οποίων και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Παράγκ Αγκραβάλ, έχουν επίσης ασκήσει αγωγή εναντίον του Musk σε μια ξεχωριστή, ακόμη εκκρεμή υπόθεση, με την κατηγορία ότι δεν τους κατέβαλε αποζημίωση ύψους 128 εκατομμυρίων δολαρίων.