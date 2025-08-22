Ο Καναδάς παίρνει πίσω από 1η Σεπτεμβρίου τους περισσότερους δασμούς του για τις ΗΠΑ

Ο Καναδάς θα καταργήσει από τη 1η Σεπτεμβρίου πολλούς ανταποδοτικούς δασμούς που έχει επιβάλει σε εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα και θα εντείνει τις επαφές του με τις ΗΠΑ προκειμένου να σφυρηλατήσει μια νέα σχέση με την Ουάσινγκτον σε ό,τι αφορά το εμπόριο και την ασφάλεια, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Μαρκ Κάρνεϊ.
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Οτάβα αφού προηγουμένως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός του Καναδά είπε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα καταργηθούν οι δασμοί σε όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού (USMCA). Με τον τρόπο αυτόν ο Καναδάς ανταποκρίνεται στις εξαιρέσεις που χορήγησε στις αρχές του μήνα η Ουάσινγκτον στα καναδικά προϊόντα.
Οι δασμοί στα αυτοκίνητα, τον χάλυβα και το αλουμίνιο, θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά την 1η Σεπτεμβρίου.
Ο Κάρνεϊ σημείωσε ότι πρόσφατα οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν ότι δεν θα επιβάλουν δασμούς σε καναδικά προϊόντα που καλύπτονται από την συμφωνία USMCA, κάτι που χαρακτήρισε θετική εξέλιξη.
«Ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν πλέον επαναφέρει το ελεύθερο εμπόριο για τα περισσότερα αγαθά μας», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι, συγκριτικά με τους άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, στις καναδικές εξαγωγές επιβάλλονται συνολικά χαμηλότεροι δασμοί.
Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος χαιρέτισε την απόφαση του Καναδά να καταργήσει τους ανταποδοτικούς δασμούς ως χειρονομία καλής θέλησης με στόχο την επανέναρξη των τελματωμένων εμπορικών συνομιλιών. «Χαιρετίζουμε αυτήν την ενέργεια του Καναδά, που είχε ήδη καθυστερήσει πολύ. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες με τον Καναδά» για θέματα που αφορούν το εμπόριο και την εθνική ασφάλεια, πρόσθεσε.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας