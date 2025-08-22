Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
30°C
30.9° 29.1°
2 BF
54%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.7° 26.1°
1 BF
68%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
3 BF
86%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
1 BF
68%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
0 BF
61%
Βέροια
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 26.6°
3 BF
53%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
3 BF
35%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 26.0°
1 BF
85%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
27°C
29.9° 26.8°
3 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 27.7°
1 BF
44%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
2 BF
69%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
28°C
28.8° 27.7°
2 BF
51%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
0 BF
94%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
29%
Λαμία
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 28.2°
2 BF
64%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 26.8°
3 BF
78%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
32°C
31.8° 31.6°
4 BF
29%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.1° 24.3°
0 BF
77%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.2° 28.6°
3 BF
45%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
23°C
23.0° 23.0°
2 BF
57%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
Ο Καναδός πρωθυπουργός Μάρκ Κάρνεϊ σε συνέντευξη τύπου για τη κατάργηση δασμών προς ΗΠΑ
(Spencer Colby/The Canadian Press via AP)

Ο Καναδάς παίρνει πίσω από 1η Σεπτεμβρίου τους περισσότερους δασμούς του για τις ΗΠΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Από 1η Σεπτεμβρίου η Οττάβα καταργεί πολλούς ανταποδοτικούς δασμούς της σε προϊόντα από τις ΗΠΑ και θα εντείνει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για μια νέα συμφωνία.

Ο Καναδάς θα καταργήσει από τη 1η Σεπτεμβρίου πολλούς ανταποδοτικούς δασμούς που έχει επιβάλει σε εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα και θα εντείνει τις επαφές του με τις ΗΠΑ προκειμένου να σφυρηλατήσει μια νέα σχέση με την Ουάσινγκτον σε ό,τι αφορά το εμπόριο και την ασφάλεια, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Μαρκ Κάρνεϊ.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Οτάβα αφού προηγουμένως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός του Καναδά είπε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα καταργηθούν οι δασμοί σε όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού (USMCA). Με τον τρόπο αυτόν ο Καναδάς ανταποκρίνεται στις εξαιρέσεις που χορήγησε στις αρχές του μήνα η Ουάσινγκτον στα καναδικά προϊόντα.

Οι δασμοί στα αυτοκίνητα, τον χάλυβα και το αλουμίνιο, θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Κάρνεϊ σημείωσε ότι πρόσφατα οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν ότι δεν θα επιβάλουν δασμούς σε καναδικά προϊόντα που καλύπτονται από την συμφωνία USMCA, κάτι που χαρακτήρισε θετική εξέλιξη.

«Ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν πλέον επαναφέρει το ελεύθερο εμπόριο για τα περισσότερα αγαθά μας», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι, συγκριτικά με τους άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, στις καναδικές εξαγωγές επιβάλλονται συνολικά χαμηλότεροι δασμοί.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος χαιρέτισε την απόφαση του Καναδά να καταργήσει τους ανταποδοτικούς δασμούς ως χειρονομία καλής θέλησης με στόχο την επανέναρξη των τελματωμένων εμπορικών συνομιλιών. «Χαιρετίζουμε αυτήν την ενέργεια του Καναδά, που είχε ήδη καθυστερήσει πολύ. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες με τον Καναδά» για θέματα που αφορούν το εμπόριο και την εθνική ασφάλεια, πρόσθεσε.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ο Καναδάς παίρνει πίσω από 1η Σεπτεμβρίου τους περισσότερους δασμούς του για τις ΗΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual