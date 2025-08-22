«Ντου» FBI στο σπίτι του πρώην σύμβουλου εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ

Έφοδο στο σπίτι του πρώην σύμβουλου εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον, πραγματοποίησε το FBI, στο πλαίσιο έρευνας που άπτεται ζητημάτων εθνικής ασφάλειας, μεταδίδει το CNN.

Ο Μπόλτον, σε επικοινωνία με το CNN, δήλωσε ότι δεν γνώριζε για την ενέργεια του FBI.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, έγραψε ότι οι πράκτορες ήταν «σε αποστολή», αν και δεν είναι σαφές αν αναφερόταν στη συγκεκριμένη έρευνα.

«ΚΑΝΕΙΣ δεν είναι υπεράνω του νόμου... Πράκτορες του FBI σε αποστολή», έγραψε ο Πατέλ.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, ακόμα και πρόσφατα, λέγοντας αυτόν τον μήνα ότι τα μέσα ενημέρωσης «συνεχώς παραθέτουν απολυμένους, αποτυχημένους και πραγματικά ηλίθιους όπως ο Τζον Μπόλτον».

Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα κατάργησε τη φρουρά της Μυστικής Υπηρεσίας που προστάτευε τον Μπόλτον, μέσα σε λίγες ώρες αφότου ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του τον Ιανουάριο.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ είχε απειλήσει να φυλακίσει τον Μπόλτον, όταν εκείνος δημοσίευσε το 2020 βιβλίο στο οποίο υποστήριζε ότι ο Τραμπ δεν είχε σχεδόν καμία γνώση για την εξωτερική πολιτική και ήταν εμμονικά προσηλωμένος στην εικόνα του στα ΜΜΕ. Στο ίδιο βιβλίο ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε ζητήσει από τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Κίνας να τον βοηθήσουν να κερδίσει τις εκλογές του 2020.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε επίσης ξεκινήσει έρευνα για πιθανή παράνομη αποκάλυψη διαβαθμισμένων πληροφοριών στο απομνημονευματικό βιβλίο του Μπόλτον. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν έκλεισε την υπόθεση και απέσυρε τη σχετική αγωγή το 2021.