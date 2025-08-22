Υπόθεση Μενέντεζ: Απορρίπτεται το αίτημα αποφυλάκισης του Έρικ

Το αίτημα για την απελευθέρωση υφ’ όρον του διαβόητου Έρικ Μενέντεζ απορρίφθηκε από αρμόδια νομική επιτροπή: «Κρίνουμε ότι συνεχίζεις να αποτελείς έναν απαράδεκτο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια».

Δικαστική επιτροπή στην Καλιφόρνια απέρριψε χθες Πέμπτη αίτημα αποφυλάκισης υφ’ όρον του Έρικ Μενέντεζ, του νεότερου από τους διαβόητους αδελφούς Μενέντεζ οι οποίοι καταδικάστηκαν για τους φόνους των πλούσιων γονιών τους το 1989 σε οίκημα στο Μπέβερλι Χιλς.

Και τα δύο αδέρφια κρίθηκαν επιλέξιμα για αποφυλάκιση με όρους μετά την επανακαταδίκη τους από δικαστή τον Μάιο.

Ο Έρικ, 54 ετών σήμερα, άκουσε να «απορρίπτεται η απελευθέρωσή του με όρους για τρία χρόνια κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας» ενώπιον της επιτροπής, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Το αίτημα του αδελφού του, Λάιλ είναι προγραμματισμένο να εξεταστεί χωριστά αργότερα σήμερα.

Όπως αναφέρει το BBC, ο πρόεδρος της επιτροπής, Ρόμπερτ Μπάρτον, μετά από δέκα ώρες συνεδρίασης, εξήγησε ότι ο Έρικ εξακολουθεί να θεωρείται επικίνδυνος: «Πιστεύω στη λύτρωση, αλλιώς δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά», είπε. «Αλλά βάσει των νομικών κριτηρίων, κρίνουμε ότι συνεχίζεις να αποτελείς έναν απαράδεκτο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια».