Πέμπτη, 21 Αυγούστου, 2025
Ντόναλντ Τραμπ
(AP Photo/Alex Brandon)

Εφετείο της Νέας Υόρκης ακυρώνει το πρόστιμο στον Τραμπ για «οικονομική απάτη»

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Το Εφετείο της Νέας Υόρκης απέρριψε το πρόστιμο 500 εκ. δολαρίων που επέβαλλε το δικαστήριο της πολιτείας στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για οικονομική απάτη. Πανηγυρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, θα εφεσιβάλλει η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ολοκληρωτική νίκη» την απόφαση Εφετείου της Νέας Υόρκης το οποίο ακύρωσε νωρίτερα σήμερα το πρόστιμο ύψους σχεδόν μισού δισεκ. δολαρίων που του είχε επιβληθεί για οικονομική απάτη. Ταυτόχρονα, ζήτησε να επιβληθεί ποινή επίπληξης για «κατάχρηση εξουσίας» στον δικαστή που είχε ασχοληθεί με την υπόθεση πρωτοδίκως.

«Επρόκειτο για ένα πολιτικό κυνήγι μαγισσών» επανέλαβε για πολλοστή φορά στη μακροσκελή ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social. «Όλα όσα έκανα ήταν απολύτως σωστά, ακόμη και τέλεια», πρόσθεσε.

«Τεράστια νίκη» σχολίασε εξάλλου σε δική του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ και ο γιος του, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, που ήταν επίσης κατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση. «ήταν ανέκαθεν ένα κυνήγι μαγισσών, μια παρέμβαση στις εκλογές και μια παρωδία δικαιοσύνης (…) και ακόμη και ένα προοδευτικό Εφετείο της Νέας Υόρκης συμφωνεί», ανέφερε.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, που είχε ασκήσει τη δίωξη σε βάρος του Τραμπ το 2022, ανακοίνωσε ότι θα εφεσιβάλει τη σημερινή απόφαση.

Το Εφετείο του Μανχάταν πάντως εμφανίστηκε διχασμένο. Δύο δικαστές έκριναν ότι ορθώς θεωρήθηκε υπεύθυνος για την απάτη ο Τραμπ και ότι η Τζέιμς «υπερασπιζόταν το δημόσιο συμφέρον» όταν έστειλε την υπόθεση στα δικαστήρια, αλλά η ποινή ήταν ένα υπερβολικό πρόστιμο που παραβίαζε το Σύνταγμα των ΗΠΑ. Δύο άλλοι δικαστές έκριναν επίσης ότι η Τζέιμς είχε τη δικαιοδοσία να στραφεί εναντίον του Τραμπ αλλά ήταν αναγκαία μια νέα δίκη επειδή ο δικαστής Άρθουρ Ένγκορον που ανέλαβε την εκδίκαση της υπόθεσης δεν θα έπρεπε να τον κρίνει ένοχο εξαρχής. Ο πέμπτος δικαστής ήταν της άποψης ότι η υπόθεση εναντίον του Τραμπ θα έπρεπε να απορριφθεί.

