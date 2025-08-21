Οι «κηδεμόνες» θα επωμιστούν το βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία

Ο υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ανέφερε στους στρατιωτικούς επικεφαλής των Ευρωπαίων πως οι ΗΠΑ θα συνδράμουν το ελάχιστο δυνατό στο κομμάτι της παροχής εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, σύμφωνα με αποκάλυψη του Politico.

Σα βόβμα έσκασε η αποκάλυψη του Politico, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ πρόκειται να παράσχουν τις ελάχιστες δυνατές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, την επαύριο του τερματισμού του πολέμου.

Την στιγμή που υπάρχει τεράστια σεναριολογία, βολιδοσκοπήσεις και συζητήσεις για την εξεύρεση του κατάλληλου ειρηνευτικού «κοκτέιλ» που θα σερβιριστεί στον Πούτιν για να εκμαιεύσουν την συναίνεσή του για τον τερματισμό του πολέμου, το Politico αποκαλύπτει πως ο υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ διεμήνυσε σε ανώτατους Ευρωπαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους πως οι ΗΠΑ θα διαδραματίσουν τον ελάχιστο δυνατό ρόλο στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.

Όπως σχολιάζει το μέσο, η δήλωση του Έλμπριτζ Κόλμπι αποτελεί το πιο σαφές μήνυμα προς την Συμμαχία των Προθύμων πως αυτοί θα επωμιστούν το βάρος της διασφάλισης της ειρήνης στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Politico, οι αρχηγοί Άμυνας από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία πίεσαν την αμερικανική πλευρά να αποκαλύψει τι θα προσφέρει σε στρατεύματα και εναέρια μέσα για να βοηθήσει τη διατήρηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

«Γίνεται πλέον φανερό ότι αυτό [την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας] θα το κάνει η Ευρώπη επί του πεδίου», είπε διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. «Οι ΗΠΑ δεν είναι πλήρως δεσμευμένες σε τίποτα».

Οι συναντήσεις των στρατιωτικών αξιωματούχων έλαβαν χώρα λίγες μέρες αφότου ο Τραμπ και Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμος να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, αλλά την Τρίτη ανασκεύασε, λέγοντας ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να παρέχει αεροπορική υποστήριξη σε ευρωπαϊκές δυνάμει.

«Δεν ξέρω πού μας αφήνει αυτό», είπε Ευρωπαίος αξιωματούχος. «Μάλλον εκεί που ήμασταν την άνοιξη, με την συμμαχία των προθύμων».

→ Η αποκάλυψη έρχεται σε μια χρονική στιγμή, που το Bloomberg μετέδωσε πως η Ιταλία έχει καταρτίσει σχέδιο για παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.