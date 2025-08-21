Θετικός στην πανούκλα κάτοικος της Καλιφόρνια

Ένας κάτοικος της περιοχής της λίμνης Τάχο διαγνώστηκε θετικός στην πανώλη, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη οι υγειονομικές αρχές της Καλιφόρνια.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το άτομο μολύνθηκε αφού δέχτηκε τσίμπημα από μολυσμένο ψύλλο ενώ κατασκήνωνε στην περιοχή του Ελ Ντοράντο.

Το άτομο αναρρώνει στο σπίτι του και βρίσκεται υπό τη φροντίδα ιατρών, όπως αναφέρει δελτίο Τύπου της κομητείας El Dorado.

«Η πανώλη είναι φυσικά παρούσα σε πολλά μέρη της Καλιφόρνια, όπως και σε περιοχές μεγάλου υψομέτρου της κομητείας», δήλωσε ο Κάιλ Φλίφλετ, αναπληρωτής διευθυντής δημόσιας υγείας της κομητείας.

«Είναι σημαντικό τα άτομα να λαμβάνουν προφυλάξεις για τον εαυτό τους και τα κατοικίδιά τους όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά κατά τη διάρκεια περιπάτων, πεζοπορίας ή κατασκήνωσης σε περιοχές όπου υπάρχουν άγρια τρωκτικά».

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρονται κατά μέσο όρο επτά περιπτώσεις πανώλης σε ανθρώπους ετησίως. Η λοίμωξη προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis και μεταδίδεται στους ανθρώπους κυρίως μέσω τσιμπημάτων από μολυσμένους ψύλλους ή μέσω επαφής με μολυσμένα ζώα.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως εντός δύο εβδομάδων από την έκθεση και μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγος, αδυναμία και πρησμένους λεμφαδένες. Οι λοιμώξεις από πανώλη θεραπεύονται με κοινά αντιβιοτικά.

Το CDC σημειώνει ότι οι περισσότερες περιπτώσεις πανώλης εμφανίζονται σε αγροτικές περιοχές στις δυτικές ΗΠΑ.

Το υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνια παρακολουθεί συστηματικά τους πληθυσμούς τρωκτικών για ενδείξεις παρουσίας της νόσου και φέτος έχουν εντοπιστεί τέσσερα θετικά περιστατικά σε τρωκτικά στην περιοχή της λίμνης Τάχο. Σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας του Ελ Ντοράντο, το προηγούμενο θετικό κρούσμα σε άνθρωπο στην περιοχή είχε καταγραφεί το 2020.