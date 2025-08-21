Φιάσκο με δοκιμές drones του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ

Αιχμηρό σχόλιο από το Reuters για τις αποτυχημένες δοκιμές του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ • Τα εν λόγω drones υποτίθεται πως θα χρησιμοποιούνταν σε περίπτωση εισβολής της Κίνας στην Ταϊβάν.

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Reuters έφερε στη δημοσιότητα ένα αποκλειστικό βίντεο στο οποίο διακρίνεται drones του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ να συγκρούεται με σκάφος του ναυτικού κατά τη διάρκεια δοκιμών.

Η εν λόγω σύγκρουση σχολιάστηκε καυστικά από το αμερικανικό μέσο, καθώς ανέφερε πως το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ σκοπεύει να δημιουργήσει έναν αυτόνομο στόλο από drones προκειμένου να αντιμετωπίσει την Κίνα, αλλά αυτό δεν πηγαίνει και πολύ καλά.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στα ανοιχτά της Καλιφόρνια.

Καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούσαν να διορθώσουν μια βλάβη στο λογισμικό ενός drone που είχε σταματήσει, ένα άλλο drones συγκρούστηκε με την ακινητοποιημένη βάρκα, εκτοξεύτηκε πάνω από το κατάστρωμα και συνετρίβη ξανά μέσα στο νερό.

Όπως αποκαλύπτει το Reuters, τα δύο drones που παρουσιάσαν τις παραπάνω βλάβες ή δυσλειτουργίες είναι κατασκευασμένα από δύο ανταγωνίστριες εταιρείες στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας των ΗΠΑ, τις Saronic και BlackSea.

Το μείζον βέβαια είναι πως δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται κάποιο πρόβλημα με τα drone του Πενταγώνου.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια μιας άλλης δοκιμής του Ναυτικού, ο καπετάνιος ενός υποστηρικτικού σκάφους εκτοξεύθηκε στο νερό αφού ένα άλλο αυτόνομο σκάφος της BlackSea που ρυμουλκούσε επιτάχυνε ξαφνικά, αναποδογυρίζοντας το υποστηρικτικό σκάφος.

Ο καπετάνιος διασώθηκε χωρίς να χρειαστεί ιατρική φροντίδα.

Και τα δύο περιστατικά οφείλονται σε έναν συνδυασμό σφαλμάτων λογισμικού και ανθρώπινου λάθους, καθώς και προβλημάτων επικοινωνίας μεταξύ των ενσωματωμένων συστημάτων και του εξωτερικού λογισμικού αυτονομίας, σχολιάζει το Reuters.

Οι επικεφαλής του στρατού των ΗΠΑ, βλέποντας τον αντίκτυπο των θαλάσσιων drones στον πόλεμο της Ουκρανίας, έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι χρειάζονται αυτόνομα σμήνη από εναέρια και θαλάσσια drones για να εμποδίσουν μια πιθανή προέλαση της Κίνας στην Ταϊβάν. Η ίδια η Ταϊβάν έχει αρχίσει να αποκτά τα δικά της θαλάσσια drones.

Τα drones που αναπτύσσονται στην Ουκρανία, τα οποία συχνά μοιάζουν με ταχύπλοα χωρίς καθίσματα, μπορούν να φέρουν όπλα, εκρηκτικά και εξοπλισμό παρακολούθησης, είναι κυρίως τηλεκατευθυνόμενα και κοστίζουν περίπου 250.000 δολάρια, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για αποστολές καμικάζι, οι οποίες έχουν εξουδετερώσει ουσιαστικά τον στόλο της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι ΗΠΑ, από την άλλη, στοχεύουν να κατασκευάσουν έναν αυτόνομο ναυτικό στόλο που μπορεί να κινείται σε σμήνη και χωρίς ανθρώπινη εντολή, ένα πιο φιλόδοξο εγχείρημα με μεγαλύτερο κόστος, έως και αρκετά εκατομμύρια δολάρια ανά σκάφος.

Οι πρόσφατες αποτυχίες στις δοκιμές υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η προσπάθεια του Ναυτικού να αναπτύξει αυτές τις αναδυόμενες τεχνολογίες, δήλωσε ο Μπράιαν Κλαρκ, ειδικός στον αυτόνομο πόλεμο στο Ινστιτούτο Χάντσον. Θα χρειαστεί να προσαρμόσει τις τακτικές του «καθώς καταλαβαίνει καλύτερα τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν τα συστήματα».

Μετά το πιο πρόσφατο περιστατικό, η Μονάδα Καινοτομίας Άμυνας του Πενταγώνου (Defense Innovation Unit – DIU), που είχε αποκτήσει την τεχνολογία για τις δοκιμές, ανέστειλε επ' αόριστον μια σύμβαση – αξίας σχεδόν 20 εκατομμυρίων δολαρίων με την L3Harris, μία από τις εταιρείες που παρείχαν το λογισμικό αυτονομίας που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ορισμένων από τα σκάφη.